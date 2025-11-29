لاہور میں سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آج آخری دن

لاہور میں سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آج آخری دن
لاہور میں سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے پورے جوش و جذبے سے جاری ہیں، 26 نومبر سے شروع ہونے والے سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ مقابلوں کا آج آخری دن ہے۔
چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے 15 ممالک کے 44 باکسرز 20 نومبر سے 23 نومبر تک مختلف اوقات میں پاکستان پہنچے تھے، جن کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
’فائٹ فار گلوری‘ کے مقابلوں کیساتھ ساتھ باکسنگ کنونشن کا انعقاد بھی کیا گیا۔
’فائٹ فار گلوری‘ چیمپئن شپ حکومتِ پنجاب، لاہور کور اور فوجی فاونڈیشن کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔
26 نومبر کو ہونے والے مقابلوں میں جرمنی، تھائی لینڈ، نیدرلینڈز اور پاکستانی باکسر سمیت 4 باکسرز آپس میں مد مقابل ہوئے، 26 نومبر کو ہونے والے مقابلوں میں کمانڈر لاہور کور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
شاندار مقابلوں میں فتح یاب ہونے والے باکسرز میں پاکستان کے عاصم زمان اور جرمنی کی زینا نصر شامل ہیں۔
27 نومبر کو ہونے والے مقابلوں میں برطانیہ، گھانا، ڈومینیکن ریپبلک، امریکا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 14 باکسرز مد مقابل ہوئے، کانٹے دار مقابلے میں برطانیہ کے ٹام ڈئرنگ، ڈومینیکن ریپبلک کے یرمی پرالٹا، پاکستان کے محمد وقاص اور جہانگیر خان، امریکا کے سٹیو جیفرارڈ، برطانوی باکسرز عماد نصیب اور رضا حمزہ فتح یاب رہے۔
27 نومبر کو ہونے والے مقابلے دیکھنے کے لیے چیف سیکریٹری پنجاب نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
28 نومبر کو ہونے والے مقابلوں میں جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، امریکا، ڈومینیکن ریپبلک، ارجنٹینا، فلپائن، برطانیہ، نائیجیریا اور بنگلہ دیش کے 12 باکسرز مد مقابل ہوئے، فتح یاب ہونے والے باکسرز میں برطانیہ کے کانر مسٹیاڈز، جیمز مید کاف اور ساحر اقبال، ارجنٹینا کے البرٹو پالمیٹا، امریکہ کے لارنس نیوٹن اور ساؤتھ کوریا کے یےکم سرفہرت رہے۔
28 نومبر کے مقابلوں کو دیکھنے وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی۔
آج 29 نومبر کو ہونے والے مقابلوں میں پاکستان، تھائی لینڈ، برطانیہ، مراکش، فرانس، میکسیکو اور امریکا سے 12 ملکوں کے باکسرز مد مقابل ہوں گے، 29 نومبر کو سب سے اہم مقابلہ پاکستانی فالکن باکسر وسیم اور حریف کھلاڑی کے درمیان ہوگا۔
2nd انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز وزیرِ اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ مہمانِ خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی۔