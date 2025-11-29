  • KHI: Partly Cloudy 27.4°C
  • LHR: Sunny 21.3°C
  • ISB: Clear 19.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.4°C
  • LHR: Sunny 21.3°C
  • ISB: Clear 19.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کینو کے جوس کا یومیہ استعمال بلڈ پریشر اور تیزابیت سے بچانے میں مددگار

ہیلتھ ڈیسک شائع November 29, 2025 اپ ڈیٹ November 29, 2025 03:55pm

ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ باقاعدہ کینو جوس کا استعمال نہ صرف مدافعتی خلیوں کے اندر ہزاروں جینز کی سرگرمی کو بہتر بناتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے، سوزش کو کم کرنے اور جسم کے شوگر پروسیسنگ کے طریقہ کار کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس عمل سے طویل مدتی دل کی صحت میں بہتری ہوتی ہے۔

طبی ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ مطالعے میں روزانہ 500 ملی لیٹر خالص پیسٹورائزڈ سانٹری جوس پینے والے بالغ افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔

ماہرین نے پایا کہ محض دو ماہ بعد ہی ایسے افراد کی سوزش اور زیادہ بلڈ پریشر سے منسلک بہت سے جینز کی سرگرمی کم ہو گئی۔ ان جینز میں NAMPT، IL6، IL1B اور NLRP3 شامل ہیں، جو عام طور پر جسم پر تناؤ کے دوران فعال ہو جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں ایک اور جین SGK1 جو گردوں کی سوڈیم (نمک) کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے بھی کم فعال ہوا۔

ماہرین کے مطابق ایسی تبدیلیاں اس بات سے مطابقت رکھتی ہیں کہ روزانہ کینو اور اسی طرح کے دوسرے فروٹس کے تازہ جوس پینے سے نوجوانوں میں بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔

ماہرین کا کہنا تھا کہ کینو اور اسی طرح کے دوسرے فروٹس میں قدرتی کمپاؤنڈز، خاص طور پر esperidin نامی جز پایا جاتا ہے جو کہ اپنے اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری اثرات کے لیے جانا جاتا ہے، اس سے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کی سطح کو قابو کیا جا سکتا ہے۔

اس سے قبل 15 مطالعوں پر مشتمل 639 شرکا والے ایک سسٹمیٹک ریویو سے پتہ چلا تھا کہ باقاعدہ کینو اور اسی طرح کے دوسرے فروٹ کے جوس کا استعمال انسولین ریزسٹنس اور بلڈ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔

انسولین ریزسٹنس پری ڈائیبیٹیز کی اہم خصوصیت ہے اور ہائی کولیسٹرول دل کی بیماری کا قائم شدہ خطرہ ہے۔

اسی طرح زائد الوزن اور موٹاپے کے شکار بالغ افراد کے ایک دوسرے تجزیے سے پتہ چلا تھا کہ کئی ہفتوں تک روزانہ کینو جوس استعمال کے بعد systolic بلڈ پریشر میں چھوٹی کمی اور ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین (HDL) جو اکثر اچھا کولیسٹرول کہلاتا ہے میں اضافہ ہوا۔

اگرچہ یہ تبدیلیاں معمولی ہیں لیکن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں معمولی بہتری بھی کئی سالوں تک برقرار رہنے پر معنی خیز فرق پیدا کر سکتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

3

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

4

پی ٹی آئی نے عمران سے متعلق ’تشویشناک‘ افواہوں پر حکومت سے وضاحت مانگ لی

5

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ، 2 فوجی زخمی، ٹرمپ نے واقعہ ’دہشتگردی‘ قرار دیدیا

6

اسلام آباد: ڈانس پارٹی، مساج سینٹر کی آڑ میں چلنے والے فحاشی کے اڈوں کیخلاف ایکشن، 21 لڑکیوں سمیت 40 گرفتار

7

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

8

’طالبان حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی بقا کا انحصار پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر ہے‘

کارٹون

کارٹون : 29 نومبر 2025
کارٹون : 28 نومبر 2025