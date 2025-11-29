  • KHI: Clear 21.3°C
جنوبی افریقی اسٹار کرکٹر فاف ڈوپلیسی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کا حصہ بن گئے

غلام مرتضیٰ شائع November 29, 2025 اپ ڈیٹ November 29, 2025 07:30pm
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

جنوبی افریقہ کے اسٹار بیٹر فاف ڈوپلیسی انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) چھوڑ کر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا حصہ بن گئے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق جنوبی افریقی کھلاڑی نے بڑے فیصلے کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ 14 سال آئی پی ایل کھیلنے کے بعد اب میں نے پی ایس ایل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔

بیان میں مزید لکھا کہ رواں برس میں نے ایک نئے چیلنج کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اب پی ایس ایل سیزن 11 میں کھیلنا چاہتا ہوں۔

فاف ڈوپلیسی نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک دلچسپ قدم ہے، یہ نیا تجربہ کرنے اور ایک کھلاڑی کے طور پر آگے بڑھنے کا بھی موقع ہے۔

بیٹر نے لکھا کہ مجھے ایک نئی لیگ کو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا، پاکستان سپر لیگ بھرپور جذبے اور ٹیلنٹ سے بھری ہوئی ہے اور میں پاکستان کی روایتی مہمان نوازی اور پُرجوش شائقین کے سامنے کھیلنے کا منتظر ہوں، آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔

