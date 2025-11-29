  • KHI: Clear 17.9°C
  • LHR: Clear 11°C
  • ISB: Clear 11.1°C
  • KHI: Clear 17.9°C
  • LHR: Clear 11°C
  • ISB: Clear 11.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’بینک اکاؤنٹس کی اکثریت فعال ہے‘، شوکت خانم ٹرسٹ کا وضاحتی بیان

اکرام جنیدی شائع November 29, 2025
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

شوکت خانم میموریل ٹرسٹ (ایس کے ایم ٹی) کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹس اور عطیات نہ پہنچنے کی شکایات سامنے آنے کے بعد ادارے نے وضاحت کی ہے کہ اس کے بیشتر بینک اکاؤنٹس مکمل طور پر فعال ہیں۔

ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹس مبینہ طور پر بند کیے جانے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر زیرِ بحث رہا اور کچھ لوگوں نے اس سے مریضوں کے متاثر ہونے پر اپنے تشویش کا بھی اظہار کیا۔

تاہم ایس کے ایم ٹی نے عطیہ دہندگان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ بینک اکاؤنٹس کو بحال کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور مریضوں کو ادویات کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ہم اپنے عطیہ دہندگان اور حمایتیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کی بھاری اکثریت مکمل طور پر فعال ہے اور ہمیں عطیات بغیر کسی رکاوٹ کے وصول ہو رہے ہیں۔

ہمارے چند اکاؤنٹس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ہم انہیں جلد از جلد ختم کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ یہ پابندیاں جلد ہٹا دی جائیں گی۔

ٹرسٹ نے مزید تصدیق کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کی تمام خدمات بلا تعطل جاری ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

نیشنل گارڈز پر حملہ: ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک سے امریکا ہجرت روکنے کا اعلان

3

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

4

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

5

پردہ دار خاتون ہوں، گھر میں بھائی سے بھی پردہ کرتی ہوں، نبیحہ علی خان

6

بانی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کیخلاف توہینِ عدالت کی درخواست دائر

7

سرکاری ملازمین کیلئے اثاثہ جات ظاہر کرنا لازمی ہوگیا

8

میری ریمپ واک پر تنقید کرنے والے ذہنی مریض ہیں، متھیرا

کارٹون

کارٹون : 29 نومبر 2025
کارٹون : 28 نومبر 2025