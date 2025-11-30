  • KHI: Sunny 28.1°C
بلوچستان: ایک ہفتے کے دوران ایک ارب روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیا ضبط

ڈان اخبارشائع 30 نومبر 2025 10:27am
ایف بی آر کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں اسمگلنگ کے خاتمے کے عزم، سرحدی نگرانی کو مضبوط بنانےکے عزم کا ثبوت ہیں۔ —فائل فوٹو: رائٹرز
ایف بی آر کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں اسمگلنگ کے خاتمے کے عزم، سرحدی نگرانی کو مضبوط بنانےکے عزم کا ثبوت ہیں۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی کلکٹریٹ نے ساحلی پٹی اور آر سی ڈی ہائی وے پر اسمگلنگ کے خلاف اپنی سخت کارروائیوں کے دوران گزشتہ ہفتے کے اندر ایک ارب روپے مالیت کی متعدد بڑی کارروائیاں کی ہیں۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے ہفتہ کو جاری کردہ ایک سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ ایک بڑی کامیابی کے دوران وندر کے کھُرکھیرہ چیک پوسٹ پر کسٹمز ٹیموں نے ایک کنٹینر سے 188 کلو گرام چرس برآمد کی۔

اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کرلی گئی ہے جب کہ مزید تفتیش جاری ہے۔

اسی چیک پوسٹ پر ایک اور کارروائی میں افسران نے ایک مسافر بس کو روکا، جو اسمگل شدہ سامان لے جا رہی تھی، اس سامان کی مالیت 7 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔

اسپیشل اسمگلنگ پریونشن اسکواڈ نے 4 ریفریجریٹڈ کنٹینرز (ریفَر) بھی قبضے میں لیے، جن میں 76 ٹن اسمگل شدہ انار منتقل کیے جا رہے تھے، ضبط شدہ مال کی نیلامی کی گئی جس سے قومی خزانے میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جمع ہوئے۔

اورماڑہ میں کسٹمز ٹیموں نے 2 مسافر بسوں کو روکا، جو 14 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایرانی پی او ایل لے جا رہی تھیں، جب کہ بوانی حب کے ایک گودام پر چھاپے کے دوران 10 ہزار 650 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل برآمد کیا گیا۔

مزید برآں، ایف ای یو خضدار میں ایک ہینو ٹرک کو قبضے میں لیا گیا، جو 2 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کے اسمگل شدہ خشخاش کے بیج لے جا رہا تھا۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ کامیاب کارروائیاں ایف بی آر کے اسمگلنگ کے خاتمے کے عزم، سرحدی نگرانی کو مضبوط بنانے، قانونی تجارت کے تحفظ اور قومی معیشت کو محفوظ رکھنے کے پختہ ارادے کا ثبوت ہیں۔

1000 حروف

