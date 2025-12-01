  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 14°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 14°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جانوروں کے حقوق پر بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسانی حقوق کی بات نہیں کرتی، ژالے سرحدی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 01 دسمبر 2025 06:34pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

معروف اداکارہ ژالے سرحدی نے جانوروں کے حقوق کی بات کرنے پر خود پر ہونے والی تنقید والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جانوروں کی بات کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بات نہیں کرتیں۔

ژالے سرحدی گزشتہ چند ماہ سے جانوروں اور پرندوں کے حقوق پر بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور انہوں نے اس ضمن میں متعدد پوسٹس اور ویڈیوز بھی شیئر کی تھیں۔

جانوروں اور پرندوں کے حقوق کی بات کرنے پر اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس پر اداکارہ نے اب ویڈیو جاری کردی۔

ژالے سرحدی نے تسلیم کیا کہ وہ آج کل جانوروں کے حقوق پر بہت بات کر رہی ہیں اور یہ کہ وہ اہم معاملہ، اس پر کیوں نہ وہ بات کریں۔

اداکارہ کے مطابق ان کی جانب سے جانوروں کے حقوق پر بات کرنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتیں یا نہیں کریں گی۔

ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے جانوروں پر بات کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ بچوں پر ہونے والے تشدد پر بھی بات نہیں کرتیں۔

اداکارہ نے کہا کہ ہر مسئلہ اہمیت کا حامل ہے اور ہر مسئلے کو الگ الگ رکھنا اور سمجھنا چاہیے۔

ان کے مطابق کسی بھی مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے، اگر وہ اس وقت جانوروں کے حقوق پر بات کر رہی ہیں تو انہیں اسی موضوع پر بات کرنے دی جائے، اس میں دوسرے مسئلے کو شامل نہ کیا جائے۔

ژالے سرحدی کا کہنا تھا کہ جس طرح ویڈیو بناتے وقت ان پر روشنی پڑ رہی ہے، اسی طرح ایک وقت میں کسی ایک مسئلے پر بات کی جانی چاہیے تاکہ اس مسئلے پر روشنی پڑے اور مسئلے کی اہمیت سامنے آئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025