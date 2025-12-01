  • KHI: Clear 17°C
  • LHR: Clear 10.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 10.3°C
  • KHI: Clear 17°C
  • LHR: Clear 10.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 10.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دنیا بھر میں ایچ آئی وی مریضوں کی تعداد 4 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئی

ہیلتھ ڈیسک شائع December 1, 2025 اپ ڈیٹ December 2, 2025 01:03am
—فوٹو: آئی اسٹاک
—فوٹو: آئی اسٹاک

عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق دنیا بھر میں ہومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس (ایچ آئی وی) سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ چکی، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی خطے میں وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ افراد رہتے ہیں۔

عالمی ادارہ صحت کے مطابق 4 کروڑ 80 لاکھ میں سے 6 لاکھ 10 ہزار افراد مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی خطے میں رہائش پذیر ہیں، جہاں سالانہ نئے انفیکشنز کی تعداد کم از کم ایک دہائی میں تقریباً دگنی ہوچکی ہے۔

عالمی ادارے کے مطابق مذکورہ خطوں میں 2016 میں 37,000 افراد وائرس سے مبتلا تھے، جن کی تعداد 2024 میں بڑھ کر 72,000 تک جا پہنچی، خطے میں کم از کم 10 میں سے 4 افراد ایچ آئی وی سے متعلق اپنی حیثیت جانتے ہیں جب کہ صرف تین میں سے ایک شخص علاج حاصل کر رہا ہے۔

عالمی ادارے کے مطابق ایڈز کی رسپانس ایک اہم موڑ پر داخل ہو رہی ہے، عالمی سطح پر ایچ آئی وی کے لیے وقف فنڈنگ کم ہو رہی ہے جو کئی دہائیوں کی ترقی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔

ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ اب ایچ آئی وی ایک دائمی علاج پذیر انفیکشن بن چکا ہے لیکن 2030 تک ایڈز ختم کرنے کے ہدف تک پہنچنے کے لیے فوری طور پر فنڈنگ بڑھانے اور مضبوط ایچ آئی وی خدمات کی ضرورت ہے۔

عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ عالمی سطح پر فنڈنگ کم ہونے سے نئے ایچ آئی وی انفیکشنز اور اموات کی تعداد بڑھے گی، صحت کے نظام پر زیادہ دباؤ پڑے گا اور 2030 تک ایڈز ختم کرنے کا ہدف نامکمل ہوگا۔

عالمی ادارہ صحت نے ایچ آئی وی کی جلد تشخیص اور علاج کے لیے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کی مدد لینے پر بھی زور دیا۔

خیال رہے کہ ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جو جسم کی امیون سسٹم پر حملہ کرتا ہے، خاص طور پر سفید خون کی خلیات کو تباہ کرتا ہے، جس سے متاثرہ شخص کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔

ایچ آئی وی انفیکشن کا کوئی علاج نہیں ہے، تاہم موثر ایچ آئی وی روک تھام، تشخیص، علامتوں کے علاج اور دوسرے ہونے والے انفیکشنز کے علاج سے ایچ آئی وی انفیکشن کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ایچ آئی وی کبھی ایڈز میں تبدیل نہ ہو۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025