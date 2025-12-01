وفاقی دارالحکومت میں دو ماہ کیلئے دفعہ 144 نافذ
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی۔
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے جاری ایک نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔
فوج داری ضابطۂ کارروائی (کریمنل پروسیجر کوڈ) کی دفعہ 144 ایک قانونی شق ہے جو ضلعی انتظامیہ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقے میں ایک مقررہ مدت کے لیے چار یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر سکے۔
نوٹیفکیشن، جو 18 نومبر کی تاریخ کا ہے اور ڈان نیوز کے پاس موجود ہے، کے مطابق یہ حکم اس وجہ سے نافذ کیا گیا کہ “معاشرے کے بعض طبقات اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کے دائرہ اختیار میں غیر قانونی اجتماعات منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔”
نوٹیفکیشن میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کون سے غیر قانونی اجتماعات متوقع تھے۔
حکم کے مطابق اسلام آباد ضلع کی ریونیو حدود، بشمول ریڈ زون، میں ہر قسم کے پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع، جلوس، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ “امنِ عامہ، سکون اور قانون و نظم و ضبط کی بحالی کے لیے اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔”
نوٹیفکیشن کے مطابق یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور دو ماہ تک نافذ رہے گا، اور یہ حکم 18 جنوری 2026 کو ختم کر دیا جائے گا۔