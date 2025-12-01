  • KHI: Clear 18.2°C
  • LHR: Clear 11.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.3°C
  • KHI: Clear 18.2°C
  • LHR: Clear 11.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وفاقی دارالحکومت میں دو ماہ کیلئے دفعہ 144 نافذ

شکیل قرارشائع 01 دسمبر 2025 09:13pm
فائل فوٹو: رائٹرز
فائل فوٹو: رائٹرز

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی۔

اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے جاری ایک نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔

فوج داری ضابطۂ کارروائی (کریمنل پروسیجر کوڈ) کی دفعہ 144 ایک قانونی شق ہے جو ضلعی انتظامیہ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقے میں ایک مقررہ مدت کے لیے چار یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر سکے۔

نوٹیفکیشن، جو 18 نومبر کی تاریخ کا ہے اور ڈان نیوز کے پاس موجود ہے، کے مطابق یہ حکم اس وجہ سے نافذ کیا گیا کہ “معاشرے کے بعض طبقات اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کے دائرہ اختیار میں غیر قانونی اجتماعات منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔”

نوٹیفکیشن میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کون سے غیر قانونی اجتماعات متوقع تھے۔

حکم کے مطابق اسلام آباد ضلع کی ریونیو حدود، بشمول ریڈ زون، میں ہر قسم کے پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع، جلوس، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ “امنِ عامہ، سکون اور قانون و نظم و ضبط کی بحالی کے لیے اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔”

نوٹیفکیشن کے مطابق یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور دو ماہ تک نافذ رہے گا، اور یہ حکم 18 جنوری 2026 کو ختم کر دیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025