  • KHI: Sunny 26.8°C
  • LHR: Clear 20.4°C
  • ISB: Clear 18°C
  • KHI: Sunny 26.8°C
  • LHR: Clear 20.4°C
  • ISB: Clear 18°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی تصاویر و ویڈیوز وائرل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 02 دسمبر 2025 01:55pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

ٹک ٹاکر، ماڈل اور اداکارہ ربیکا خان اور یوٹیوبر حسین ترین کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جس پر صارفین نے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

گزشتہ روز دونوں کی شادی کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں دلہا اور دلہن کو انتہائی خوش دیکھا گیا۔

شادی کی تقریب میں شوبز شخصیات، ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز بھی شریک ہوئے۔

ربیکا خان نے اپنے خاص دن پر انارکلی طرز کی شرٹ کے ساتھ لال سرخ لہنگا پہنا، جس پر خوبصورت کام بنایا گیا تھا، جب کہ حسین ترین نے آف وائٹ شیروانی زیب تن کی۔

دونوں کی شادی کی خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی تقریبات رواں سال کے آغاز سے جاری ہیں، جون میں ان کے نکاح کی تقریب ہوئی تھی اور دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 2 دسمبر 2025
کارٹون : 1 دسمبر 2025