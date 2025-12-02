بشریٰ انصاری کراچی کی حالت پر غمزدہ، شہریوں سے پیٹیشن دائر کرنے کی اپیل
سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے کراچی کی خراب ہوتی ہوئی حالت پر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر کی بہتری کے لیے پیٹیشن دائر کریں۔
بشریٰ انصاری نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے کراچی کی ابتر حالت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔
اداکارہ نے سوال کیا کہ آخر کیوں طاقتور لوگ اس شہر کو درست کرنے سے گریزاں ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے۔
ان کے مطابق گزشتہ 30 سے 40 سال سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کی طرف توجہ نہیں دے رہی، کبھی ایم کیو ایم آئی، تو کبھی پیپلز پارٹی، لیکن کسی نے شہر کی حالت بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی۔
بشریٰ انصاری نے کہا کہ کراچی ایک ایسا شہر تھا جہاں ہر قومیت کے لوگ امن و محبت کے ساتھ رہتے تھے، پہلے شہر بہت خوبصورت تھا، لیکن اب اس کا نقشہ مکمل بدل چکا ہے۔
اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ اس سب کے باوجود کراچی کے لوگ ہمیشہ گرمجوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں کا ماحول بھی بہت خوش آئند ہے۔
انہوں نے صوبائی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کی حالت انتہائی افسوسناک ہے، لیکن حکومت اپنے ہی صوبے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کررہی۔
بشریٰ انصاری نے زور دیا کہ آخر کوئی اس شہر کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا؟
انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ دار لوگ بھی کراچی والے ہیں، تو وہ کیوں اس شہر کی حالت درست نہیں کرتے؟
ان کے بقول اب تمام شہریوں کو مل کر پیٹیشن دائر کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے خلاف۔