پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 منظور

ویب ڈیسک شائع December 2, 2025 اپ ڈیٹ December 2, 2025 02:33pm
فائل فوٹو: ایکس

پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 منظور کرلیا گیا، 160ارکان نے بل کی حمایت اور79نے بل پیش کرنے کی مخالفت کی۔

اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی تحفظ کا ترمیمی بل پیش کیا گیا۔

بل پر رائے شماری کے دوران ایوان میں اپوزیشن ارکان نے شدید نعرے بازی کی جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل ہے ، قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔

رائے شماری کے دوران بل کی مخالفت میں زیادہ بلند آواز آنے پر گنتی کروانا پڑی، اس دوران 160 ارکان نے بل کی حمایت اور 79 نے بل پیش کرنے کی مخالفت کی۔

بعد ازاں، پارلیمنٹ نے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 منظور کرلیا، مشترکہ اجلاس کے صدر اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان سے بل کی منظوری لی۔

وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کے مطالبے پر قانونی مسودے کی شق 35 ختم کردی، کمیشن کے پاس ازخود نوٹس لینے یا سزا و جزا کا اختیار نہیں ہوگا۔

