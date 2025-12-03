  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نیپا پر بچہ گٹر میں گرنے کا واقعہ، تحقیقات میں بی آرٹی ریڈ لائن کی تعمیرات حادثے کی وجہ قرار

عمران احد خانشائع 03 دسمبر 2025 01:46pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا کے قریب بچے کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کی تحقیقات مکمل کرلی گئی، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی ) کی تحقیقاتی رپورٹ سیکریٹری بلدیات کو ارسال کردی گئی، بی آر ٹی ریڈ لائن کی تعمیرات کو حادثے کی وجہ قرار دے دیا گیا۔

سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے مطابق میئر کراچی کے حکم پر میونسپل سروسز نے بچے کی تلاش کا آپریشن شروع کیا، تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے کی لاش گلشن اقبال کے لنک نالے سے برآمد ہوئی۔

رپورٹ کے مطابق حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں، بی آر ٹی کی کھدائی نے نکاسی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا، عارضی کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔

رپورٹ کے مطابق ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہوم کھلا رہنے کی وجہ سے سانحہ پیش آیا، بی آر ٹی نے کام شروع کرنے سے پہلے کے ایم سی کو آگاہ نہیں کیا۔

واضح رہے کہ گلشن اقبال میں نیپا چورنگی کے قریب اتوار کی رات 3 سالہ ابراہیم نجی ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر گٹر میں گر گیا تھا، بچے کی والدہ کی دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی۔

اہلخانہ اور اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مشینری بلاکر 3 سالہ ابراہیم کی تلاش شروع کی تھی، تاہم پوری رات گزرنے کے باوجود بچہ نہیں مل سکا تھا، پیر کو واقعے کے 14 گھنٹے بعد مقامی نوجوان نے بچے کی لاش جائے حادثہ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر نالے سے تلاش کرلی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

3

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

4

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

5

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

بنوں: میرانشاہ روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025