  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صائم ایوب ایک بار پھر ٹی20 کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے

اسپورٹس ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 03:13pm
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کردی جس میں قومی کرکٹر صائم ایوب ایک بار پھر ٹی 20 کرکٹ کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے۔

آئی سی سی کی تازہ رینکنگ میں بھارت کے ویرات کوہلی نے ترقی کرتے ہوئے ون ڈے بیٹرز رینکنگ میں اپنی پوزیشن بہتر بنالی ہے، جب کہ پاکستان کے صائم ایوب ایک بار پھر ٹی20 کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے خلاف رانچی میں 135 رنز کی شاندار اننگز کے بعد کوہلی ایک درجہ ترقی پا کر چوتھے نمبر پر آ گئے اور اب وہ نمبر ون روہت شرما سے صرف 32 پوائنٹس کے فاصلے پر ہیں۔

ون ڈے انٹرنیشنل میں روہت شرما بدستور پہلے، نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل دوسرے اور افغانستان کے ابراہیم زدران تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

ٹی20 میں پاکستان کے صائم ایوب نے سری لنکا کے خلاف ٹرائی سیریز فائنل میں آل راؤنڈ کارکردگی دکھا کر دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کرلی، فائنل میں 36 رنز اور ایک اہم وکٹ نے ان کی رینکنگ میں اہم کردار ادا کیا۔

صائم ایوب 294 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر پہنچ گئے، صائم ایوب نے سکندر رضا سے پہلی پوزیشن چھین لی جب کہ ٹی 20 آل راؤنڈر رینکنگ میں محمد نواز چوتھے نمبر پر آگئے۔

باؤلر رینکنگ میں پاکستان کے ابرار احمد 4 درجے ترقی کے ساتھ ٹی20 باؤلرز رینکنگ میں چوتھے جب کہ محمد نواز 11ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے مارکو یانسن ٹیسٹ بولرز میں پانچویں اور آل راؤنڈرز میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، جب کہ سائمن ہارمر نے 13 درجے ترقی کے بعد 11ویں پوزیشن حاصل کرلی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

3

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

4

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

5

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

بنوں: میرانشاہ روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025