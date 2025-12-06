  • KHI: Partly Cloudy 20.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.8°C
  • ISB: Clear 13.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 20.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.8°C
  • ISB: Clear 13.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ بگٹی: سیکیورٹی فورسز کا انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، فتنۃ الہندستان کے 5 دہشت گرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع December 6, 2025 اپ ڈیٹ December 6, 2025 07:55pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندستان کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد بھارت کے منظورِ نظر نیٹ ورک سے تعلق رکھتے تھے، دوران آپریشن مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔

آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ دہشت گرد مقامی سطح پر متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے، کامیاب کارروائی کے بعد علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یوٹیوبر پیاری مریم دوران زچگی انتقال کر گئیں

2

امریکی قانون سازوں کا پاکستان میں ‘دھمکانے کے واقعات’ پر کارروائی کا مطالبہ

3

ایک ذہنی مریض اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، ترجمان پاک فوج

4

مرحومہ اہلیہ یاسمین طاہر کی قبر کے قریب اپنے لیے جگہ مخصوص کروالی ہے، نعیم طاہر

5

شوبز کے ابتدائی چند ماہ میں غیر مہذب آفرز کی گئیں، سارہ چوہدری کا انکشاف

6

آئی سی سی نے فخر زمان پر جرمانہ عائد کر دیا

7

کراچی میں ایک اور بچی کھلے گٹر میں گرگئی، راہ گیر نے بروقت باہر نکال لیا

8

صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کرلی

کارٹون

کارٹون : 6 دسمبر 2025
کارٹون : 5 دسمبر 2025