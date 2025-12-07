  • KHI: Clear 22.5°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 11.8°C
  • KHI: Clear 22.5°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 11.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان: قلات میں فورسز کا آپریشن 12 دہشتگرد ہلاک، اسلحہ اور بارود برآمد

ویب ڈیسکشائع 07 دسمبر 2025 01:54pm
وزیراعظم شہبازشریف اور وزیرداخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ — فائل فوٹو: ڈان
وزیراعظم شہبازشریف اور وزیرداخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ — فائل فوٹو: ڈان

بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کرکے 12 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیے، دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولا بارود بھی برآمد کرلیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آپریشن بھارتی پراکسی فِتنۃ الہندوستان کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا، دہشتگردوں سے اسلحہ، ایمونیشن اور دھماکا خیز مواد برآمد کرلیا۔

ہلاک دہشتگرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں کلیئرنس و سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشتگردی کے خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔

وزیراعظم کا فورسز کو خراج تحسین

وزیراعظم شہبازشریف اور وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے قلات میں کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔

قومی قیادت نے باور کرایاکہ عزم استحکام کے وژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔۔پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور ہم سب ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پر عزم ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

ایک ذہنی مریض اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، ترجمان پاک فوج

3

مرحومہ اہلیہ یاسمین طاہر کی قبر کے قریب اپنے لیے جگہ مخصوص کروالی ہے، نعیم طاہر

4

مہک ملک عاجز بندی ہے، بہت ساروں کی مدد کرتی ہیں، نبیحہ علی خان

5

پی ٹی آئی نے موقع گنوا دیا، اب جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، وزیر اطلاعات

6

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان، 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم

7

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

8

یوٹیوبر پیاری مریم دوران زچگی انتقال کر گئیں

کارٹون

کارٹون : 7 دسمبر 2025
کارٹون : 6 دسمبر 2025