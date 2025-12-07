ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار
ایرانی حکام نے ہفتے کے روز کش جزیرے پر ہونے والی ایک میراتھن کے دو منتظمین کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے قبل مقابلے کی ایسی خواتین کی تصاویر سامنے آئی تھیں، جنہوں نے حجاب کے بغیر مقابلے میں حصہ لیا تھا۔
فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق اسلامی جمہوریہ کے عدالتی حکام کو قدامت پسندوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی تنقید کا سامنا ہے، کیوں کہ وہ خواتین کے لیے لازمی حجاب کے قانون کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور مغربی اثر و رسوخ کے بڑھنے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ایران میں حالیہ برسوں میں خواتین نے، خاص طور پر 2022 میں ہونے والے ملک گیر احتجاجات کے بعد حجاب کے قانون کو بڑھتے ہوئے نظرانداز کیا ہے، جب کہ سپریم لیڈر کے دفتر کو پچھلے ہفتے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مارے جانے والی ایک بے حجاب خاتون کی تصویر شائع کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
جمعہ کو ہونے والی میراتھن کی تصاویر میں دکھایا گیا کہ متعدد دوڑنے والے شرکا اسلامی جمہوریہ کے خواتین کے لیے سخت لباس کے قواعد کی پیروی نہیں کر رہے تھے، جو 1980 کی دہائی کے اوائل میں قانون کے طور پر نافذ کیے گئے تھے۔
عدلیہ کی مِیزان آن لائن ویب سائٹ نے ہفتے کے روز رپورٹ کیا کہ مقابلے کے دو اہم منتظمین کو وارنٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، یہ میراتھن کے ایک دن بعد کی خبر تھی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ گرفتار ہونے والوں میں سے کش فری زون کا ایک افسر ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس دوڑ کا انتظام کرنے والی نجی کمپنی میں کام کرتا ہے۔
مقامی میڈیا کے مطابق تقریباً 5 ہزار افراد نے اس دوڑ میں شرکت کی۔
عدلیہ نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ دوڑ کے منتظمین کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ کھولا گیا ہے۔
مقامی پراسیکیوٹر کا حوالہ دیتے ہوئے مِیزان آن لائن نے کہا کہ ملک کے موجودہ قوانین اور ضوابط کے مطابق عمل کرنے کی پچھلی وارننگز کے باوجود، نیز مذہبی، روایتی اور پیشہ ورانہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ایونٹ اس طریقے سے منعقد کیا گیا کہ عوامی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہوئی۔
پراسیکیوٹر نے مزید کہا کہ جو خلاف ورزیاں ہوئیں اور قوانین و ضوابط کی بنیاد پر اس ایونٹ کے منتظمین اور ایجنٹس کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مذمت
قدامت پسندوں کے حمایتی میڈیا اداروں بشمول تسنیم اور فارس نے اس میراتھن کو غیر مہذب اور 1979 کی اسلامی انقلاب کے بعد نافذ ہونے والے اسلامی قوانین کی توہین قرار دیا، جو امریکی حمایت یافتہ بادشاہ کو معزول کرنے کے بعد شروع ہوئے تھے۔
ایران میں خواتین کو اپنے بال ڈھانپنے اور عوام میں مناسب، ڈھیلے لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن 2022 میں احتجاجات کے بعد، جو مہسا امینی نامی نوجوان کرد خاتون کی حراست میں موت کے بعد شروع ہوئے تھے، حجاب کے قوانین پر عملدرآمد میں غیر معمولی طور پر کمی آئی ہے۔
اس ہفتے کے آغاز میں، اکثریتی ارکان پارلیمنٹ نے عدلیہ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ حجاب کے قانون کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے۔
چیف جسٹس غلام حسین محسنی اجے نے بعد میں سختی سے عملدرآمد کا مطالبہ کیا۔
صدر مسعود پزشکیان کی قیادت میں ایرانی حکومت نے اس بل کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا اور جس میں خواتین کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں جو لباس کے ضابطے کی پیروی نہیں کرتی ہیں۔
مئی 2023 میں، ایران کی ایتھلیٹکس فیڈریشن کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا تھا، جب خواتین بغیر حجاب کے جنوبی شہر شیراز میں ایک کھیلوں کے ایونٹ میں شریک ہوئی تھیں۔