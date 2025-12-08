  • KHI: Clear 27.1°C
وزیر اعظم نے گوادر اور گلگت بلتستان کیلئے بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی

ویب ڈیسک شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 02:23pm
شہباز شریف نے گلگت میں 100 میگاواٹ کا سولر منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ —فوٹو: ریڈیو پاکستان
شہباز شریف نے گلگت میں 100 میگاواٹ کا سولر منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ —فوٹو: ریڈیو پاکستان

وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر اور گلگت بلتستان کے لیے بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔

ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وہ آج اسلام آباد میں پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔

وزیر اعظم نے گوادر پورٹ سٹی میں بجلی کی فراہمی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کے فوری نفاذ کی منظوری دی، انہوں نے کہا کہ گوادر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی بلا شبہ گھریلو اقتصادی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کی ترقی کا باعث بنے گی۔

انہوں نے کہا کہ گوادر کا بندرگاہ دنیا کی بہترین بندرگاہ بن جائے گی، اور بلا تعطل بجلی اور دیگر سہولیات کے ساتھ مستقبل کی اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنے گی۔

وزیر اعظم نے زور دیا کہ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کا سولر منصوبہ ماحول دوست صاف بجلی کی بلا تعطل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنائے، انہوں نے ہدایت کی کہ سولر منصوبے کے نفاذ کا فوری آغاز کیا جائے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و اقتصادی ترقی وفاقی حکومت کی اعلیٰ ترجیحات میں شامل ہے۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں صنعتی سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔

شہباز شریف نے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں قائم کمیٹی اور وزارت توانائی کی بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش کردہ سفارشات کو سراہا۔

انہوں نے وزارت توانائی کو ہدایت کی کہ وہ جامع حکمت عملی کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنائے، جس میں فوری، قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبے شامل ہیں۔

اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ گوادر میں گھریلو اور کاروباری صارفین کو بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کے لیے زمین، رابطہ، بنیادی ڈھانچہ اور دیگر ضروری سہولتیں مقررہ مدت کے اندر فراہم کرے گی۔

