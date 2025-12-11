  • KHI: Sunny 26.6°C
  • LHR: Sunny 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 20.8°C
  • KHI: Sunny 26.6°C
  • LHR: Sunny 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 20.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چارسدہ میں فائرنگ سے 2 خاتون ٹیچرز جاں بحق

ویب ڈیسکشائع 11 دسمبر 2025 11:22am
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

چارسدہ میں فائرنگ سے 2 خاتون ٹیچرز جاں بحق ہوگئیں۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ چارسدہ کے علاقے  پڑانگ قبرستان کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ چارسدہ کے علاقے  پڑانگ قبرستان کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں۔

پولیس کا کہناہےکہ جاں بحق ہونے والی دونوں خواتین سرکاری ٹیچرز ہیں جو گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند کلے میں ڈیوٹی پر جارہی تھیں۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی جہاں سے شواہد اکٹھے کرکے تحقیقات شروع کردی گئیں۔


1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

برطانیہ نے معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کردیا

2

’عمران خان اور بشریٰ بی بی سیاست میں جادو و توہم پرستی کا استعمال کرنے والے واحد کردار نہیں‘

3

ایبٹ آباد سے لاپتا ڈاکٹر کی لاش جنگل سے برآمد

4

اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں نیا تصادم: ’انہیں جلد یا بدیر مذاکرات کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے‘

5

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں عوام نے پولیس کو کرپٹ ترین محکمہ قرار دے دیا

6

اقتصادی رابطہ کمیٹی نے شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دیدی

7

این سی سی آئی اے حراست میں تشدد، 9 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ڈکی بھائی کے الزامات

8

عمران خان کی بہنوں کا ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا

کارٹون

کارٹون : 11 دسمبر 2025
کارٹون : 10 دسمبر 2025