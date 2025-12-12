  • KHI: Partly Cloudy 21.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 15°C
  • ISB: Partly Cloudy 14°C
سونے کی قیمت میں 10 ہزار 700 روپے کا اضافہ

ویب ڈیسکشائع 12 دسمبر 2025 04:22pm
فوٹو: تیارکردہ بذریعہ کینوا
مقامی و بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں بڑھ کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یک دم 107ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 319ڈالر کی نئی بلند ترین سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں اضافے کے سبب پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 10ہزار 700روپے کے بڑے اضافے سے 4لاکھ 54ہزار 262روپے کی سطح پر آگئی۔

فی دس گرام سونے کی قیمت 9ہزار 174روپے بڑھ کر 3لاکھ 89ہزار 456روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 232روپے کے اضافے سے 6ہزار 684روپے کی نئی بلند سطح پر آگئی۔


