اداریہ: ’سیاسی بحران کا واحد راستہ سنجیدہ مکالمہ اور باہمی لچک ’
وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنااللہ نے جمعرات کو ایک ٹی وی انٹرویو میں جب یہ کہا کہ اگر پانچ فریق مشترکہ نکات پر متفق ہو جائیں تو پاکستان کے طویل سیاسی بحران کا حل نکل سکتا ہے، تو وہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں تھے۔ انہوں نے اس امکان کو حقیقت بنانے کے لیے بعض اعتماد سازی کے اقدامات کا بھی مشورہ دیا، جن میں یہ بات شامل تھی کہ اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر جاری ان مہمات اور اکاؤنٹس سے خود کو الگ کرے جو مسلح افواج اور ان کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں۔
اس بیان کو ایک مثبت اشارہ سمجھا جانا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف وہپ ملک عامر ڈوگر کی جانب سے آنے والی جوابی تجویز کو۔ بظاہر رانا ثنااللہ کے بیان کے ردعمل میں ملک عامر ڈوگر نے تجویز دی کہ حکومت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور قید میں موجود پی ٹی آئی رہنما عمران خان کے درمیان ملاقات کا انتظام کرے۔ ان کے بقول امید ہے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ماضی میں رکھی جانے والی سخت پیشگی شرائط کے برعکس، یہ تجاویز زیادہ حقیقت پسندانہ محسوس ہوتی ہیں۔
دونوں فریقین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مکالمے کے لیے دوسرا فریق اپنی شرائط میں کہاں تک لچک دکھانے کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک طویل عرصے تک ایک سخت اور نقصان دہ بیانیاتی جنگ لڑی ہے، جنہیں وہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس وقت اس سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان محاذ آرائیوں کو مزید نہ بڑھائے جنہیں وہ خود پروان چڑھاتی رہی ہے اور کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار کرے۔ یہ بات مدنظر رکھتے ہوئے کہ مخالف سیاسی قوتیں اب بھی جماعت، اس کی قیادت اور کارکنوں کو مزید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، پی ٹی آئی کو یہ مطالبہ معقول محسوس ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ معمولاتِ زندگی کی بحالی کا امکان بھی جڑا ہو۔
دوسری جانب حکومت کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ کوئی غیر معمولی نہیں۔ جماعت صرف یہ چاہتی ہے کہ دو سینئر سیاست دانوں کو، جو پہلے ہی مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکیں اور ممکنہ طور پر انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔
تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ طویل عرصے بعد پہلی بار حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ممکنہ راستہ سامنے آیا ہے۔ انہیں اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مکالمہ شروع ہوا تو یہ تمام فریقین کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ ماضی میں بے شمار غلطیاں ہو چکی ہیں۔
اس کے باوجود ضروری ہے کہ دونوں جانب کے سیاست دان سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں۔ پاکستان اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر سیاسی مفاہمت نہ ہو سکی تو اس بات کا واضح خطرہ موجود ہے کہ ملک ایک ایسے منفی دائرے میں داخل ہو جائے جو آخرکار بدامنی اور شدید معاشی بدحالی پر منتج ہو سکتا ہے، جس کا خمیازہ کروڑوں عوام کو بھگتنا پڑے گا۔
محض استحکام اس حجم اور صلاحیت والے ملک کے لیے کافی نہیں۔ عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اسی سرزمین پر خوشحالی اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں جسے وہ اپنا وطن کہتے ہیں۔ ملک کی قیادت کو عوامی فلاح کو اپنی اولین ترجیح بنانا چاہیے۔ اس کے سوا ہر چیز غیر اہم ہے۔
