  • KHI: Clear 23.2°C
  • LHR: Clear 13.2°C
  • ISB: Clear 13.9°C
  • KHI: Clear 23.2°C
  • LHR: Clear 13.2°C
  • ISB: Clear 13.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’امریکا بھارت تجارتی معاہدہ ملتوی ہونے کی وجہ مودی کا ٹرمپ کو کال نہ کرنا تھا‘

رائٹرزشائع 09 جنوری 2026 01:24pm
ہاورڈ لٹنک کے مطابق بھارت اب بھی اس ٹیرف شرح کا خواہاں ہے جو امریکا نے برطانیہ اور ویتنام کو پیش کی تھی تاہم وہ پیشکش اب ختم ہو چکی ہے۔ فائل فوٹو: رائٹرز
ہاورڈ لٹنک کے مطابق بھارت اب بھی اس ٹیرف شرح کا خواہاں ہے جو امریکا نے برطانیہ اور ویتنام کو پیش کی تھی تاہم وہ پیشکش اب ختم ہو چکی ہے۔ فائل فوٹو: رائٹرز

امریکا کے وزیرِ تجارت ہاورڈ لٹنک نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکا کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدہ اس لیے تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے معاہدہ طے کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کال نہیں کی۔

جمعے کو ایک انٹرویو میں ہاورڈ لٹنک کا کہنا تھا کہ تجارتی مذاکرات گزشتہ سال ناکام ہو گئے، جس کے بعد ٹرمپ نے اگست میں بھارتی مصنوعات پر ٹیرف دگنا کر کے 50 فیصد کر دیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ اس میں روسی تیل کی خریداری پر بھارت کے خلاف 25 فیصد اضافی محصول بھی شامل ہے۔

آل اِن پوڈکاسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں، جو چار وینچر کیپیٹل سرمایہ کاروں کا بزنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق امریکی شو ہے، ہاورڈ لٹنک نے کہا کہ سب کچھ تیار تھا اور بس مودی کو صدر کو فون کرنا تھا، مگر وہ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اس لیے مودی نے فون نہیں کیا۔

یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اس ہفتے خبردار کیا کہ اگر بھارت روس سے تیل کی درآمدات کم نہیں کرتا تو ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

اس دباؤ کے نتیجے میں بھارتی روپیہ ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا، جبکہ سرمایہ کار اس دوطرفہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت کے منتظر ہیں جو تاحال طے نہیں ہو سکا۔

ہاورڈ لٹنک کے مطابق بھارت اب بھی اس ٹیرف شرح کا خواہاں ہے جو امریکا نے برطانیہ اور ویتنام کو پیش کی تھی تاہم وہ پیشکش اب ختم ہو چکی ہے۔

بھارت کی وزارتِ تجارت نے لٹنک کے بیان پر تبصرے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔

رائٹرز کے مطابق گزشتہ سال نئی دہلی اور واشنگٹن ایک تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے مگر رابطے میں خلل کے باعث ممکنہ معاہدہ ناکام ہو گیا۔

خبر میں شامل بھارتی حکومتی عہدیدار کے مطابق مودی ٹرمپ کو فون نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یک طرفہ گفتگو انہیں مشکل صورتحال میں ڈال سکتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان کے سعودی قرضے کو جے ایف 17 طیاروں کی ڈیل میں تبدیل کرنے پر مذاکرات

2

بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 14 سال بعد براہ راست پروازیں بحال، شیڈول جاری

3

امریکا میں امیگریشن افسر کی فائرنگ سےخاتون ہلاک، بڑے پیمانے پر احتجاج

4

پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے سہولت کار ہونے الزام مسترد کردیا

5

پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی، سیالکوٹ 185 کروڑ اور حیدرآباد175 کروڑ میں فروخت

6

قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر ’زیرو ٹالرنس‘ پالیسی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر

7

موسم سرما میں الرجی اور خارش کیوں ہوتی ہے؟

8

پی آئی اے نجکاری کے بعد بھی کب تک خسارے میں رہے گی؟

کارٹون

کارٹون : 9 جنوری 2026
کارٹون : 8 جنوری 2026