  • KHI: Clear 21.3°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.5°C
  • ISB: Partly Cloudy 10.8°C
  • KHI: Clear 21.3°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.5°C
  • ISB: Partly Cloudy 10.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

Contact Us

شائع May 23, 2024 اپ ڈیٹ July 2, 2024

UAN: 111-444-777 (With city code for Karachi, Lahore, Islamabad)

DAWN Newspaper

Editor

Zaffar Abbas
Email: [email protected]

DAWN News TV

Editor

Zahid Mazhar
Email: [email protected]

Dawn News Digital

Executive Producer/ Head Dawn News Digital

Farhan Muhammad Khan
Email: [email protected]
Twitter handle: @FMKhanZai

Circulation

Email: [email protected]

Advertising in DAWN

For Digital Advertising enquiries:

Ibbad Shah
Head of Digital Sales
Email : [email protected]
Phone: 021-3561-3373
Mobile/WhatsApp: +92-336-8221121

Kamran Farooq
Senior Assistant Manager Advertising
Email: [email protected]
Phone: +92-21-3561-3373
Mobile/WhatsApp: +92-322-2576931

For newspaper advertising enquiries:

Khurram Husain
Manager Advertising
Email: [email protected], [email protected]
Phone: +92-21-3561-3139
Mobile/WhatsApp: +92-321-2224876

For newspaper advertisement booking:

Irfan Shaikh
Senior Coordinator
Email: [email protected]
Phone: +92-21-35613042 / 3047
Mobile/WhatsApp: +92-333-3544591

For advertising in Business & Finance:

Khurram Husain
Manager Advertising
Email: [email protected], [email protected]
Phone: +92-21-3561-3139
Mobile/WhatsApp: +92-321-2224876

For advertising in EOS:

Asif Maqbool Mufti
Assistant Manager Advertising
Email: [email protected]
Phone: +92-21-3561-3281
Mobile/WhatsApp: +92-300-2319719

For advertising in ICON:

Mr. Junaid Akram
Assistant Manager Advertising
Email: [email protected]
Phone: 92-21-3561-3101
Mobile/WhatsApp: +92-300-9252637

For advertising in Young World and Books & Authors:

Kamran Farooq
Senior Assistant Manager Advertising
Email: [email protected]
Phone: +92-21-3561-3373
Mobile/WhatsApp: +92-322-2576931

For advertising in Aurora:

Mr. Junaid Akram
Assistant Manager Advertising
Email: [email protected]@dawn.com
Phone: +92-21-3561-3101
Mobile/WhatsApp: +92-300-9252637

For Supplements & Events inquiries:

Khurrum Afridi
Senior Manager Advertising
Email: [email protected]
Phone: +92-21-3561-3124
Mobile/WhatsApp: +92-300-8250225

Dawn Newspaper Classified enquiries

Email: [email protected]
Call: +92-21-35613274 / 3127
Web: https://pay.dawnclassified.com

Aurora

Editor (Aurora)
Mariam Ali Baig
Email: [email protected]

To get help regarding any technical issues, please send an email to [email protected]

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

3

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

4

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

5

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025