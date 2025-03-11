خام اسٹیل کی قیمت میں ڈیڑھ لاکھ روپے فی ٹن اضافہ کرنے والا مبینہ کارٹل بے نقاب
خام اسٹیل مارکیٹ میں مبینہ کارٹل بے نقاب ہوگیا، مسابقتی کمیشن نے انکوائری مکمل کرکے کارٹل بنانے والے سپلائرز کو شوکاز نوٹسز جاری کردیے۔
انکوائری رپورٹ کے مطابق خام اسٹیل کی قیمتوں میں 111 فیصد اضافہ کیا گیا، انٹرنیشنل اسٹیل اور عائشہ اسٹیل ملز نے مبینہ طورپرگٹھ جوڑ سے قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا۔
انکوائری رپورٹ کے مطابق خام اسٹیل کے دونوں بڑے سپلائرز مل کر قیمتیں طے کرتے تھے، 3 سال میں خام اسٹیل کی قیمت میں ایک لاکھ 46 ہزار روپے فی ٹن کا اضافہ کیا گیا۔
مسابقتی کمیشن کا انکوائری رپورٹ میں کہنا ہے کہ دونوں اسٹیل سپلائرز کے مابین سکینڈری میٹریل کی فروخت پر بھی گٹھ جوڑ تھا، اسٹیل ملز پر چھاپے کے دوران کارٹل بنانے کے واضح ثبوت حاصل ہوئے۔
مسابقتی کمیشن کے مطابق قیمتوں کو گٹھ جوڑ کرکے فکس کرنا صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، مارکیٹ میں ہر گٹھ جوڑ کو ناکام، آزادانہ مقابلے کو یقینی بنایا جائے گا۔