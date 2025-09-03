چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں
چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولایمیر پیوٹن کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق بدھ (3 ستمبر) کو جب روسی صدر ولادیمیر پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے تھے تو ایک ہاٹ مائیک نے اُن کی گفتگو ریکارڈ کر لی، جس میں دونوں صدور انسانی اعضا کی پیوندکاری اور انسانوں کے 150 سال تک زندہ رہنے کے امکان پر بات کر رہے تھے۔
رپورٹ کے مطابق جب ولایمیر پیوٹن، شی جن پنگ، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن اور دیگر غیر ملکی رہنماؤں کے ہمراہ دوسری جنگِ عظیم کے اختتام کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ فوجی پریڈ دیکھنے جا رہے تھے۔
یہ کلپ ریاستی نشریاتی ادارے ’سی سی ٹی وی‘ کی لائیو کوریج میں بھی نشر ہوا، جسے خبر رساں ادارے ’اے پی‘ اور ’رائٹرز‘ سمیت دیگر میڈیا کو فراہم کیا گیا۔
چین کے ریڈیو اور ٹی وی انتظامیہ کے مطابق اس تقریب کی کوریج کو آن لائن 1.9 ارب اور ٹی وی پر 40 کروڑ سے زائد ناظرین نے دیکھا۔
جب ولایمیر پیوٹن اور شی جن پنگ تیانانمن اسکوائر کے مرکزی اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس دوران روسی صدر کے مترجم کو چینی زبان میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ بائیو ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے۔
ایک غیر واضح حصے کے بعد مترجم نے مزید کہا کہ انسانی اعضا کو مسلسل ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، جتنا زیادہ آپ جیتے ہیں، اتنے ہی کم عمر نظر آتے ہیں۔
جواب میں چینی صدر، جو کیمرے پر نظر نہیں آ رہے تھے، کو چینی زبان میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔
کم جونگ اُن کو مسکراتے ہوئے ولایمیر پیوٹن اور شی جن پنگ کی جانب دیکھتے ہوئے دکھایا گیا، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا کم جونگ اُن کے لیے اس گفتگو کا ترجمہ کیا جا رہا تھا یا نہیں، چینی ادارے ’سی سی ٹی وی‘ کی ویڈیو میں ولادیمیر پیوٹن کی روسی زبان میں کوئی واضح آواز سنائی نہیں دی۔
بعد ازاں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ان کی چینی صدر کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی تھی، روسی صدر نے بیجنگ میں صحافیوں سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جب ہم پریڈ میں جا رہے تھے تو چیئرمین نے اس پر بات کی۔
انہوں نے کہا کہ صحت کو بہتر بنانے کے جدید ذرائع، طبی طریقے، حتیٰ کہ اعضا کی تبدیلی سے متعلق جراحی کے طریقے بھی انسانیت کو یہ امید دلاتے ہیں کہ فعال زندگی آج کے مقابلے میں مختلف انداز میں جاری رہ سکتی ہے۔
چین کی وزارتِ خارجہ اور سی سی ٹی وی نے رائٹرز کی درخواست پر کوئی ردِعمل نہیں دیا ہے۔
جب شی جن پنگ بولنا شروع ہوئے تو ویڈیو تیانانمن اسکوائر کے ایک وائیڈ شاٹ کی طرف کٹ گئی اور آواز مدھم ہوگئی، تقریبا 30 سیکنڈ بعد، شی جن پنگ، ولادیمیر پیوٹن اور کم جونگ اُن کو دوبارہ کیمرے پر آتے ہوئے دکھایا گیا جب وہ پریڈ دیکھنے کے لیے اسٹیج کی طرف سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔
اس تقریب میں چینی صدر نے 50 ہزار سے زائد حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امن یا جنگ کے انتخاب کے دہانے پر کھڑی ہے، اس موقع پر انہوں نے فوجی دستوں اور جدید ترین فوجی ساز و سامان کا معائنہ بھی کیا۔
چین اور روس نے توانائی اور مصنوعی ذہانت سمیت 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے اور ایک بڑے نئے گیس پائپ لائن کی تعمیر پر اتفاق بھی کیا، تاہم گیس کی قیمت اور فنانسنگ کے حوالے سے کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔