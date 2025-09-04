  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لاہور جنرل ہسپتال سے اغوا کیا گیا نوزائیدہ بچہ بازیاب، 2 اغوا کار خواتین گرفتار

آصف چوہدری شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 01:15pm
کاہنہ کی رہائشی خاتون نے 10 سال بعد بیٹے کو جنم دیا تھا، جسے لیبر روم سے اغوا کرلیا گیا — فائل فوٹو: برناما/ویب سائٹ
کاہنہ کی رہائشی خاتون نے 10 سال بعد بیٹے کو جنم دیا تھا، جسے لیبر روم سے اغوا کرلیا گیا — فائل فوٹو: برناما/ویب سائٹ

لاہور جنرل ہسپتال سے نقاب پوش خواتین کی جانب سے اغوا کیے گئے نوزائیدہ بچے کو بازیاب کروا لیا گیا، پولیس نے 48 گھنٹوں کے دوران تقریباً 10 کلومیٹر کے دائرے میں نصب 500 سے زائد نجی اور سیف سٹی کے سرویلنس کیمروں کی جانچ پڑتال کے بعد بچے کو بایازب کروایا۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کاہنہ کی رہائشی خاتون نے تقریباً 10 سال بعد بیٹے کو جنم دیا تھا، بیٹے کے لیبر روم سے اغوا ہونے کی اطلاع ملنے پر وہ شدید صدمے سے دوچار ہوگئی تھیں۔

ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) آپریشنز فیصل کامران نے بچے کی بازیابی کے لیے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی)، اسٹیشن ہاؤس افسر (ایس ایچ او) کوٹ لکھپت اور تفتیشی افسران کو تعینات کیا تھا۔

ایک سینیئر پولیس افسر نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ خواتین نے بظاہر ہسپتال کے اس نظام کی خامیوں سے فائدہ اٹھایا، جو نوزائیدہ بچوں کو والدین کے حوالے کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ رپورٹس کے مطابق لیبر روم، زچگی وارڈ اور نیونیٹل یونٹ میں پیدائش کے بعد ماں اور نوزائیدہ کے درمیان علیحدگی کا تفصیلی نظام موجود ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ خواتین نے نہ صرف ہسپتال کی سیکیورٹی کو توڑا بلکہ اعلیٰ انتظامیہ کو بھی دھوکا دینے میں کامیاب رہیں۔

انہوں نے بتایا کہ خواتین ملزمان نے پولیس کو بھی چکمہ دینے کی کوشش کی، وہ بار بار راستے بدلتی رہیں اور مختلف گاڑیاں (رکشہ) استعمال کر کے اپنے ٹھکانے تک پہنچیں۔

اغوا کے فوراً بعد خواتین نے ایک رکشہ کرائے پر لیا، پھر ایک مقام پر اُسے چھوڑ کر دوسرا رکشہ لیا اور کچھ فاصلہ طے کیا، اس مقام سے وہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر پیدل چلیں اور اردگرد کے حالات کا جائزہ لیتی رہیں، بعد ازاں انہوں نے ایک اور رکشہ لیا اور کاماہاں کے ایک گھر پہنچ گئیں، جو لاہور جنرل ہسپتال سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

پولیس افسر نے کہا کہ ابتدائی جائزے کے بعد متعدد ٹیموں کو اغوا کے کیس پر کام سونپا گیا اور اندازہ لگایا گیا کہ اگوا کار خواتین ہسپتال سے نکلنے کے لیے 3 ممکنہ راستے استعمال کر سکتی ہیں۔

ان کے مطابق نوزائیدہ بچے کی بازیابی میں سیف سٹی اتھارٹی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہم نے 500 سے زائد نجی کیمروں اور سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کا جائزہ لیا، آخرکار، سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ اہلکار ایک ایسے گھر تک پہنچ گئے، جہاں خواتین بچے کے ساتھ داخل ہوئی تھیں، وہاں سے نوزائیدہ کو بازیاب کروا کر دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔

ایک سوال کے جواب میں افسر نے کہا کہ پولیس خواتین سے تفتیش کر رہی ہے کہ انہوں نے بچہ کس طرح اغوا کیا، ایسا لگتا ہے کہ خواتین نے یا تو نچلے عملے کو رشوت دی یا ہسپتال کے نظام کی خامیوں کا فائدہ اٹھایا۔

انہوں نے کہا کہ گائڈ لائنز کے مطابق بچے کو والدین یا دیگر قریبی رشتہ داروں کے حوالے کرنے سے پہلے، سرکاری ریکارڈ میں ان کے انگوٹھے کے نشانات لیے جاتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پولیس واردات کے وقت زچگی ایمرجنسی وارڈ میں تعینات عملے کی بھی تفتیش کرے گی۔

بعد میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے تفتیشی ایس پی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اغوا کرنے والی خواتین میں سے ایک شادی شدہ مگر بے اولاد تھی، وہ گھریلو مسائل کا شکار تھی اور اپنے ازدواجی تعلق کو محفوظ بنانے کے لیے بچے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

2

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

3

تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان

4

راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار

5

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

6

کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں

7

507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار

8

ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025