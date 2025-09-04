  • KHI: Clear 27.6°C
ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کے بعد ہسپتال کے بستر سے ملزم کی گرفتاری پر سپریم کورٹ برہم

عمرمہتاب شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 05:04pm
سوات پولیس نے ملزم کو آپریشن کے بعد ہسپتال کے بستر سے گرفتار کیا تھا — فائل فوٹو: سپریم کورٹ ویب سائٹ
سوات پولیس نے ملزم کو آپریشن کے بعد ہسپتال کے بستر سے گرفتار کیا تھا — فائل فوٹو: سپریم کورٹ ویب سائٹ

سپریم کورٹ نے ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کروانے والے مریض (ملزم) کو ہسپتال کے بستر سے گرفتار کرنے پر خیبر پختونخوا پولیس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اہم سوالات اٹھا دیے۔

سپریم کورٹ میں ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کے بعد بستر پر موجود مریض کی سوات پولیس کی جانب سے گرفتاری پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شہزاد ملک نے خیبر پختونخوا پولیس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔

عدالت نے استفسار کیا کہ کیا پولیس نے مریض کی گرفتاری سے قبل ڈاکٹر یا ہسپتال سے اجازت لی تھی، اور کیا بستر پر موجود مریض کو اس حالت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟

جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ ملزم چاہے برا انسان ہو لیکن اس کے کچھ بنیادی حقوق بھی ہیں۔

سرکاری وکیل نے کہا کہ آج کل آپریشن کے دوسرے دن مریض چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔

جسٹس شہزاد ملک نے جواب دیا کہ ہر کوئی سلطان راہی نہیں ہوتا، یہ فلم نہیں کہ گولیاں لگنے کے بعد ہیرو اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔

عدالت نے ملزم کی ضمانت کی درخواست پر فرانزک رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔

