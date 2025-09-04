راولپنڈی: بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم کو 3 مرتبہ سزائے موت کا حکم
راولپنڈی کی مقامی عدالت نے طالبعلم کو اغوا کے بعد زیادتی کرکے قتل کرنے والے مجرم کو 3 مرتبہ سزائے موت سنادی۔
ڈان نیوز کے مطابق راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج افشان اعجاز صوفی نے کمسن بچے کو اغوا کرنے کے بعد زیادتی کرکے قتل کرنے والے مجرم کے خلاف فیصلہ سنایا۔
عدالت نے مجرم کو اغوا ، قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت جرائم ثابت ہونے پر سزائے موت دی، عدالت نے کمسن طالبعلم کے قاتل کو 3 بار سزائے موت کا حکم دے دیا۔
عدالت نے مجرم کو مجموعی طور پر 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا بھی حکم سنایا۔
واضح رہے کہ مجرم عرفان عظیم نے چوتھی کلاس کے طالبعلم ابوبکر کو اغوا کرکے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔
مجرم کے خلاف راولپنڈی کے تھانہ دھمیال میں 15 مارچ 2023 کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔