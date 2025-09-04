  • KHI: Clear 27.6°C
سپریم کورٹ: تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 26 ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل کیلئے رجوع

ویب ڈیسکشائع 04 ستمبر 2025 03:01pm
—فوٹو: ڈان نیوز
—فوٹو: ڈان نیوز

تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 26 ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرلیا۔

تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے 31 اکتوبر کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کی استدعا کردی۔

درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق انتظامی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔

درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کمیٹی نے 31 اکتوبر کو 26 ویں آئینی ترامیم پر فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔

درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرایکٹ میں ہونے والی ترامیم،تبدیلیاں آئین،قانون سے مطابقت نہیں رکھتی، رجسٹرار یا کوئی اور اتھارٹی کمیٹی کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی، کمیٹی کے فیصلے پر چیف جسٹس کی وضاحت عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔

