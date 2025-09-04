  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بڑے اضافے کے ایک دن بعد سونے کی قیمتوں میں استحکام

ویب ڈیسکشائع 04 ستمبر 2025 03:14pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں ہزاروں روپے اضافے کے اگلے روز سونے کی قدر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔

آل پاکستان صرافہ جمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کوئی ردوبدل نہیں ہوا۔

24 قیراط فی تولہ سونا 3 لاکھ 76 ہزار 700 روپے پر برقرار رہا جبکہ 24 قیراط کا 10 گرام سونا بھی 3 لاکھ 22 ہزار 959 روپے پر مستحکم رہا، اسی طرح 22 قیراط کا سونا بھی بغیر کسی تبدیلی کے فی 10 گرام 2 لاکھ 96 ہزار 56 روپے پر فروخت ہوتا رہا۔

عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتیں مستحکم رہیں اور فی اونس سونا 3 ہزار 540 امریکی ڈالر پر برقرار رہا۔

مقامی مارکیٹ میں چاندی کی قدر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، 24 قیراط چاندی فی تولہ 4 ہزار 315 روپے اور فی 10 گرام 3 ہزار 699 روپے میں فروخت ہوئی، بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت فی اونس 40.82 امریکی ڈالر ریکارڈ کی گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

2

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

3

تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان

4

راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار

5

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

6

کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں

7

507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار

8

ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025