بڑے اضافے کے ایک دن بعد سونے کی قیمتوں میں استحکام
مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں ہزاروں روپے اضافے کے اگلے روز سونے کی قدر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔
آل پاکستان صرافہ جمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کوئی ردوبدل نہیں ہوا۔
24 قیراط فی تولہ سونا 3 لاکھ 76 ہزار 700 روپے پر برقرار رہا جبکہ 24 قیراط کا 10 گرام سونا بھی 3 لاکھ 22 ہزار 959 روپے پر مستحکم رہا، اسی طرح 22 قیراط کا سونا بھی بغیر کسی تبدیلی کے فی 10 گرام 2 لاکھ 96 ہزار 56 روپے پر فروخت ہوتا رہا۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتیں مستحکم رہیں اور فی اونس سونا 3 ہزار 540 امریکی ڈالر پر برقرار رہا۔
مقامی مارکیٹ میں چاندی کی قدر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، 24 قیراط چاندی فی تولہ 4 ہزار 315 روپے اور فی 10 گرام 3 ہزار 699 روپے میں فروخت ہوئی، بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت فی اونس 40.82 امریکی ڈالر ریکارڈ کی گئی۔