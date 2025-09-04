  • KHI: Clear 27.6°C
انسانی اسمگلنگ کی روک تھام: 6 ممالک میں ایف آئی اے کے لنک دفاتر کھولنے کا فیصلہ

شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 05:25pm
انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے اقدامات کے تحت مزید 6 ممالک میں وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر برطانیہ، اسپین اور اٹلی میں قائم کیے جائیں گے، جبکہ ترکیہ، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایک ایک دفتر کھولاجائے گا۔

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک ان ممالک سے چلائے جاتے ہیں، دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ ان ممالک میں انسانی اسمگلروں کے مضبوط نیٹ ورک کی وجہ سے کیا گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے حالیہ واقعات کی تفتیش میں بین الاقوامی نیٹ ورکس کا انکشاف ہوا تھا۔

ذرائع ایف آئی اے کے مطابق سی پیک فیز ٹو کے دوران غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کی آمد میں اضافہ متوقع ہے، ایف آئی اے لنک دفاتر غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کو بھی سہولت فراہم کریں گے۔

ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ غیرقانونی نقل مکانی روکنے اور مسافروں کی بہتر خدمت کے لیے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔

