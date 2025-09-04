ٹرائی نیشن سیریز کا پانچواں مقابلہ: پاکستان کا یو اے ای کیخلاف ٹاس جیت کربیٹنگ کا فیصلہ
ٹرائی نیشن سیریز کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ شارجہ کے میدان میں جاری ہے۔
سہ فریقی سیریز کے پانچویں مقابلے میں پاکستان نے متحدہ عرب امارارت ( یو اے ای) کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان ٹیم 2 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے، فاسٹ باؤلر حارث رؤف کی جگہ سلمان مرزا جبکہ صفیان مقیم کی جگہ ابرار احمد کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
قومی ٹی 20 اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں صاحب زادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان اور حسن نواز شامل ہیں، محمد نواز، محمد حارث، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی فائنل الیون کا حصہ ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں افغانستان کو 39 رنز سے اور دوسرے مقابلے میں یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دے تھی جبکہ اپنے تیسرے میچ شاہینوں کو افغان ٹیم سے 18 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔