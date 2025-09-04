خدا کے کرم سے بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا، عاطف اسلم
معروف گلوکار و موسیقار عاطف اسلم نے کہا ہے کہ خدا کے کرم سے انہیں بھارت میں کام کرنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ انہیں شہرت بھی ملی اور وہ اسٹار بنے۔
عاطف اسلم نے حال ہی میں بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔
دوران انٹرویو انہوں نے بھارتی گلوکاروں شیکھر روجانی اور متھون کی بھی تعریفیں کیں اور کہا کہ انہیں دونوں بہترین گلوکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی ان کے ساتھ کام کے دوران بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شیکھر روجانی نہ صرف شاعری بلکہ موسیقی کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں جب کہ متھون کے ساتھ انہوں نے اس وقت کام کیا جب دونوں کیریئر کے آغاز میں تھے۔
گلوکار کا کہنا تھا کہ متھون اور انہوں نے اس وقت ایک ساتھ کام کیا جب دونوں اپنے اپنے ممالک میں مشہور ہونا شروع ہوئے تھے۔
عاطف اسلم نے اس بات پر بھی اظہار خوشی کیا کہ انہوں نے سلمان خان پر فلمائے گئے زیادہ تر گانے گائے اور انہوں نے دبنگ خان کے لیے گائے جانے والے گانوں کی یادیں بھی شیئر کیں۔
گلوکار نے کہا کہ اگرچہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہے اور وہ بھارت نہیں جا سکتے لیکن وہ اپنے مداحوں اور ساتھیوں کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کے پاس بھارت میں کام کی بہت ساری یادیں ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں عاطف اسلم نے اعتراف کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت اور بولی وڈ کے مقابلے پاکستانی شوبز انڈسٹری اتنی بڑی نہیں، پاکستان میں سپر اسٹارز کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسے میں خدا کے کرم سے انہیں بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا اور بولی وڈ جیسے جنگل میں جہاں پہلے ہی بہت بڑے نام تھے، وہاں انہیں شہرت بھی ملی اور وہ اسٹار بھی بنے۔
عاطف اسلم کے مطابق خدا کے کرم سے نہ صرف انہیں بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا بلکہ خدا نے ان پر خصوصی کرم کرتے ہوئے انہیں شہرت کی بلندیوں پر بھی پہچایا، وہ چمکتے ہوئے ستارے بنے اور وہ اب بھی بولی وڈ میں کام کرنے کے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔