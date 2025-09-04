عمران اشرف کے نام پر جعل سازوں کی جانب سے سیلاب فنڈز جمع کیے جانے کا انکشاف
اداکار و ٹی وی میزبان عمران اشرف نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے نام سے متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر سیلاب متاثرین کے نام پر فنڈز جمع کیے جا رہے ہیں۔
عمران اشرف نے انسٹاگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے نام سے بنائے گئے تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں۔
اداکار کا کہنا تھا کہ فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے نام سے اکاؤنٹس اور پیجز بنا کر لوگوں سے فنڈز جمع کروانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے علم میں آیا کہ ان کا نام استعمال کرکے عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور سیلاب متاثرین کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
عمران اشرف نے واضح کیا کہ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے تاحال فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا اور اب تک تمام پلیٹ فارمز پر بنائے گئے اکاؤنٹس جعلی ہیں۔
ان کے مطابق وہ کچھ دنوں بعد سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ مذکورہ سلسلہ اپنے انسٹاگرام پیج کے ذریعے شروع کریں گے۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسے جعل سازوں سے خبردار رہیں، انہیں فنڈز نہ دیں اور ایسے جعل سازوں کو رپورٹ کریں۔