  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عمران اشرف کے نام پر جعل سازوں کی جانب سے سیلاب فنڈز جمع کیے جانے کا انکشاف

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 4, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکار و ٹی وی میزبان عمران اشرف نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے نام سے متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر سیلاب متاثرین کے نام پر فنڈز جمع کیے جا رہے ہیں۔

عمران اشرف نے انسٹاگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے نام سے بنائے گئے تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں۔

اداکار کا کہنا تھا کہ فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے نام سے اکاؤنٹس اور پیجز بنا کر لوگوں سے فنڈز جمع کروانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے علم میں آیا کہ ان کا نام استعمال کرکے عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور سیلاب متاثرین کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

عمران اشرف نے واضح کیا کہ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے تاحال فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا اور اب تک تمام پلیٹ فارمز پر بنائے گئے اکاؤنٹس جعلی ہیں۔

ان کے مطابق وہ کچھ دنوں بعد سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ مذکورہ سلسلہ اپنے انسٹاگرام پیج کے ذریعے شروع کریں گے۔

انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسے جعل سازوں سے خبردار رہیں، انہیں فنڈز نہ دیں اور ایسے جعل سازوں کو رپورٹ کریں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025