وزیراعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کیلئے روانہ

وزیراعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہوگئے۔
سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ کے کیپیٹل انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹو کانفرنس کی بیجنگ میونسپل کمیٹی کی رکن ہین زیرونگ، چین میں تعینات پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور سفارتی عملے نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔
اپنے دورہ چین کے دوران وزیراعظم نے تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے 25ویں اجلاس اور شنگھائی تعاون تنظیم پلس کے اجلاس میں شرکت کی۔
وزیراعظم، فاشزم کے خلاف عالمی جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شریک ہوئے۔
علاوہ ازیں وزیراعظم نے چین کے صدر و وزیراعظم ، روس، ایران، ترکیہ، آذر بائیجان اور تاجکستان کے صدور اے دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔
شہباز شریف نے دوسری چین-پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کی۔