جوا ایپ پروموشن کیس: یوٹیوبر ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 03:57pm
سوشل میڈیا پر جوئے کی ترغیب دینے اور فحش مواد اپ لوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کردی گئی۔

جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ڈکی بھائی کو دو روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا۔

سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے مؤقف اختیار کیا کہ کیس کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں، جس پر عدالت نے یوٹیوبر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

یہ چھٹی بار ہے کہ ڈکی بھائی کے ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے غیر قانونی جوا کھیلنے والی ایپلیکیشنز کی تشہیر کی۔

اسی الزام کے تحت 17 اگست کی نصف شب نیشنل کرائم ایجنسی لاہور نے ریاست کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔

مقدمے میں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی دفعات 13 (الیکٹرانک جعلسازی)، 14 (الیکٹرانک فراڈ)، 25 (اسپیم)، 26 (اسپوفنگ) کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 294-بی اور 420 بھی شامل کی گئی ہیں۔

