وزارت آئی ٹی کا نیشنل سپر ایپ اور ویب پورٹل لانچ کرنے کا اعلان
شہریوں اور کاروباری حضرات کو سرکاری خدمات ایک پلیٹ فارم پر فراہم کرنے کے لیے وزارت آئی ٹی نے نیشنل سپر ایپ اور ویب پورٹل متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ’ڈیجیٹل پاکستان‘ کے تحت نیشنل سپر ایپ اور ویب پورٹل لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے ذریعے شہری اور کاروباری حضرات کو تمام سرکاری خدمات ایک ہی جگہ پر دستیاب ہوں گی۔
یہ منصوبہ ورلڈ بینک کی معاونت سے ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کیا گیا ہے۔
سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ سپر ایپ، نادرا کے نیشنل ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم کے ساتھ منسلک ہوگی اور وفاقی و صوبائی سطح پر مختلف محکموں کو یکجا کرے گی۔
اس پلیٹ فارم کے ذریعے لائسنس کی تجدید، ٹیکس جمع کرانے، پرمٹ حاصل کرنے، این او سی، سرکاری فیسوں کی ادائیگی سمیت دیگر خدمات موبائل یا ویب پر 24/7 دستیاب ہوں گی۔
وزارت آئی ٹی کے مطابق سپر ایپ سے سرکاری اداروں کی شفافیت اور کارکردگی میں بہتری آئے گی، جب کہ ڈیجیٹل ورک فلو اور خودکار نظام کی بدولت وقت اور اخراجات میں نمایاں کمی ممکن ہوگی۔
شہری اور کاروباری حضرات فیس اور ٹیکس کی ادائیگی بھی زیادہ سہولت کے ساتھ کر سکیں گے۔
سپر ایپ پاکستان ڈیجیٹل گورنمنٹ انٹرپرائز آرکیٹیکچر کے تحت تیار کی جا رہی ہے، جس میں زیرو ٹرسٹ ماڈل، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے محفوظ رسائی فراہم کی جائے گی۔
مزید یہ کہ پلیٹ فارم وقت کے ساتھ نئی خدمات اور تھرڈ پارٹی سروسز شامل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، جبکہ مستقبل میں سبسکرپشن، پریمیئم ماڈل اور ان ایپ ایڈورٹائزنگ بھی متعارف کرائی جا سکیں گی۔
وزارت آئی ٹی سپر ایپ کی ڈیزائننگ کے لیے ایک کنسلٹنسی فرم ہائر کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ منصوبہ حکومت اور عوام کے تعلقات میں نئی جہت لائے گا اور سرکاری خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔