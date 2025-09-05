  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
پاک بحریہ کے کموڈور احمد حسین کی ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی

ویب ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 04:41pm
پاک بحریہ کے ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ (ڈی جی پی آر) کموڈور احمد حسین کو رئیر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔

ریئر ایڈمرل احمد حسین ستارہ امتیاز (ملٹری) کے پاس مختلف کمانڈ اور اسٹاف عہدوں کا وسیع تجربہ ہے، جس میں پاک بحریہ کے جہازوں کی کمان بھی شامل ہے۔

انہوں نے بحرین میں امریکی قیادت میں سی ٹی ایف-151 کی کمان بھی کی ہے۔

ریئر ایڈمرل احمد حسین، جنہیں شاندار خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز (ملٹری) سے نوازا گیا تھا، انہوں نے پاک بحریہ اور عوام کے درمیان شفافیت اور مؤثر رابطے کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

ان کے فرائض میں میڈیا کو بریفنگ دینا، عوامی آگاہی کی مہمات کی نگرانی کرنا اور قومی سطح پر ادارے کے اسٹریٹجک پیغامات کو پہنچانا شامل ہے۔

گزشتہ روز پاک بحریہ کے کموڈور محمد شاہنواز خان، کموڈور عاصم سہیل ملک اور کموڈور سہیل احمد عزمی کو بھی ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔

