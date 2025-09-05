  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دریائے ستلج میں پھر بڑے سیلاب کا خطرہ، بھارت نے پھر الرٹ سے آگاہ کردیا

ویب ڈیسکشائع 05 ستمبر 2025 04:08pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

بھارت سے آنے والے دریائے ستلج میں پھر سے بڑے سیلابی ریلے کا خطرہ ہے، بھارتی ہائی کمشنر نے ایک بار پھر 2 مقامات پر ہائی فلڈ الرٹ سے آگاہ کردیا۔

وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارتی ہائی کمشنر نے بڑے سیلاب کے خطرے سے آگاہ کردیا ہے، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں ہریک اور فیروزپور پر سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

وزارت آبی وسائل نے اس حوالے سے انتباہی خط جاری کرتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ بھارتی ہائی کمشنر نے صبح 8 بجے فلڈ الرٹ جاری کیا۔

واضح رہے کہ بھارت رواں ماہ سیلاب کے حوالے سے پاکستان کو 3 بار آگاہ کرچکا ہے تاہم بھارتی حکومت مسلسل سندھ طاس معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے باضابطہ طور انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کرنے کے بجائے ہائی کمشنر کے ذریعے وزارت آبی وسائل کو سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔

بھارت نے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے پہلا رابطہ 3 ستمبر کو کیا تھا جبکہ گزشتہ روز بھی دریائے ستلج میں 2 مقامات پر ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا۔

ترجمان دفتر خارجہ نے جمعے کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر سیلاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات فراہم کیں، تاہم دفتر خارجہ کو مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025