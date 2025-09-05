  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پنجاب اور اسلام آباد میں 7 تا 9 ستمبر موسلادھار بارش کا امکان

شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 06:22pm
فائل فوٹو: اے پی پی
فائل فوٹو: اے پی پی

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ( این ڈی ایم اے ) نے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت میں 7 تا 9 ستمبر ممکنہ بارشوں کے پیش نظر اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کردیا، عوام کو محفوظ انخلاء، ہنگامی کٹ تیار رکھنے اور مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 7 تا 9 ستمبر موسلادھار بارشوں کے امکان کے پیش نظر اربن اور فلیش فلڈنگ کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔

الرٹ کے مطابق مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، چنیوٹ، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، فیصل آباد اور سرگودھا میں اربن فلڈنگ ( شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال) اور ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔

جنوبی پنجاب کے اضلاع بھکر، لیہ، میانوالی، بہاولپور اور رحیم یار خان کے نشیبی علاقوں میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے پہلے سے متاثرہ علاقوں میں مزید سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔

این ڈی ایم اے کی جانب سے ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ندی نالوں کے قریب آباد مکینوں کو محفوظ انخلاء کے راستے تیار رکھنے، قیمتی سامان اور مویشی اونچے مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عوام کو خشک خوراک، پانی اور طبی سامان پر مشتمل ہنگامی کٹ تیار رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

این ڈی ایم اے نے شہریوں کو زیرِ آب سڑکوں اور پلوں کو عبور کرنے سے گریز، وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔

