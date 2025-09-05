  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکیم شہزاد لوہا پاڑ مجرا کرانے پر تھانے طلب، عوام سے معافی مانگ لی

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 07:06pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف ٹک ٹاکر دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو مجرا کرانے اور مجرے کی ویڈیو وائرل کرنے پر ملتان پولیس نے تھانے طلب کرلیا جب کہ انہوں نے عوام سے معافی بھی مانگ لی۔

حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ملتان پولیس کی جانب سے طلب کیے جانے پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

حکیم شہزاد مختصر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں شادی کے موقع پر مجرا کروایا تھا اور مجرے کے دوران انہوں نے ویڈیو بناکر اسے وائرل بھی کردیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ مجرے کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں ان کی جانب سے نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے گئے، جس سے بہت سارے افراد کی دل آزاری ہوئی۔

انہوں نے بتایا کہ وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور وہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کے نام سے مشہور ہیں، وہ ملتان کے علاقے شجاع آباد کے رہنے والے ہیں۔

حکیم شہزاد لوہا پاڑ کا کہنا تھا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہیں سائبر کرائم ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) پولیس ملتان نے تھانے بلایا، جس پر وہ عوام سے معافی کے طلب گار ہیں۔

انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں ایسی ویڈیو بنانی چاہیے تھی، نہ اس میں نامناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔

انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ شادی اور مجرے کے دوران ہونے والی سلامی کے پیسے وہ سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔

انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا یا نہیں؟ تاہم سوشل میڈیا رپوٹس کے مطابق پولیس نے انہیں مشروط معافی کے بعد چھوڑ دیا۔

حکیم شہزاد لوہا پاڑ اہلیہ ٹک ٹاکر دانیہ شاہ ملک کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہے ہیں اور ان کی متنازع ویڈیوز وائرل بھی ہوتی رہی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025