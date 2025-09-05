ملک میں سیلابی صورتحال، وفاقی حکومت کا اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ
وفاقی حکومت نے ملک بھر میں مون سون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان میں مہنگائی کے رجحانات پر نظر رکھنے کے لیے وزیر اعظم کی قائم کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔
اعلامیے کے مطابق اجلاس میں آنے والے دنوں میں مہنگائی پر ممکنہ طور پر اثر انداز ہو سکنے والے بنیادی ملکی و بین الاقوامی عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، شرکا نے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں خاص طور حالیہ سیلاب کی روشنی میں ان کے غریب اور کم آمدنی والے طبقات پر اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اہم بیٹھک کے دوران اشیائے ضروریہ کی قیمتوں اور بڑی فصلوں کی صورتحال کی باقاعدہ نگرانی کرنے اور ضرورت پڑنے پر صوبائی حکومتوں اور وفاقی اداروں کے ساتھ مل کر انتظامی اقدامات کی سفارش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
اجلاس کے دوران خاص طور پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام اور بالخصوص سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور کمزور طبقوں پر اثر انداز ہونے والی ضروریاتِ زندگی کی قیمتوں کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ کیا گیا۔
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ نے دورانِ اجلاس، وزارتِ نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور پاکستان ادارہ شماریات کو صوبوں کے ساتھ مل کر گندم، چاول اور چینی جیسے اہم غذائی اجناس کے دستیاب ذخائر کا فوری طور پر جائزہ لینے کہ ہدایت کی۔
محمد اورنگزیب نے اجلاس کے شرکاء کو سپلائی چین کے تسلسل، ذخائر کی دستیابی اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس تجاویز جلد پیش کرنے کی ہدایت کی اور وزارتِ خزانہ کی جانب سے غریب اور سیلاب زدہ علاقوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کا یقین دلایا۔
اجلاس میں وزارتِ خزانہ، پاور ڈویژن، پٹرولیم ڈویژن، وزارتِ پی ڈی اینڈ ایس آئی، وزارتِ نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان ادارہ شماریات اور سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ (ایس ڈی پی آئی) کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔
چیئرمین و فاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بروقت اقدامات کے لیے کمیٹی کا اگلا اجلاس جلد بلانے کی بھی ہدایت دی۔
واضح رہے کہ ملک میں حالیہ سیلاب کے اثرات مہنگائی میں اضافے کی صورت میں سامنے آنے لگے، ہفتہ وار بنیادوں پر افراط زر کی شرح میں 1.29 فیصد کا اضافہ ہوگیا، جس کے بعد مجموعی مہنگائی کی سالانہ شرح 5.07 فیصد پر پہنچ گئی۔
پاکستان ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق آج ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی، جس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 23 اشیاء مہنگی اور 4 سستی ہوئیں جبکہ 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔