بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم سے رابطہ، سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے کسانوں کے مسائل سے آگاہ کیا

ویب ڈیسک شائع September 5, 2025
— فائل فوٹو: اے پی پی

چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قصور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ کاشت کاروں کے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔

ڈان نیوز کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو حالیہ سیلاب کے دوران پنجاب کے کسانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلات فراہم کیں اور کہا کہ موجودہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں زراعت کے شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

انہوں نے وزیراعظم سےکہا کہ وفاق کو پنجاب بھر کے کسانوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر صوبے کے کسانوں کو ریلیف فراہم کرے۔

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ پنجاب میں آفت زدہ قرار دیئے گئے اضلاع کے کسانوں کے بجلی کے بلز معاف کیے جائیں، زرعی قرضوں کی ادائیگی کو بھی معاف یا پھر تاخیر سے ادائیگی کی رعایت فراہم کی جائے۔

بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے کسانوں کی دادرسی کےلیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں نقد رقم ٹرانسفر کی درخواست بھی کی۔

قبل ازیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دورہِ پنجاب کے دوران آج قصور پہنچے، جہاں انہوں نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئےکہا کہ حالیہ سیلاب سے کوئی بھی مقامی یا صوبائی حکومت مقابلہ نہیں کر سکتی، وفاق کو مزید تعاون کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب حالیہ سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، یہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، وفاق سے درخواست ہے کہ صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کر کے کسانوں کو بیچ اور کھاد کی مد میں سبسڈی فراہم کی جائے۔

چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسانوں کے بے پناہ نقصان کے ساتھ ساتھ زرعی معیشت تباہ ہو گئی، زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حثیت رکھتی ہے۔

بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں حالیہ سیلاب کے دوران مریم نواز شریف کی کاؤشوں کو ماننا پڑے گا، انہوں نے مشکل وقت میں بہترین کردار ادا کیا، وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں۔

