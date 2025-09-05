اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.2 ریکارڈ
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق زلزلہ کوہ پیما نے بتایا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 اعشاریہ 2 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی 20 کلو میٹر اور زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جن کی شدت 5.9 تھی۔
زلزلہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ پشاور، ہری پور، ایبٹ آباد، چارسدہ، اٹک، ملاکنڈ، سوات، ہنگو، مانسہرہ اور ہزارہ کے دیگر اضلاع میں بھی محسوس کیا گیا تھا۔
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 111 کلومیٹر اور مرکز کوہ ہندوکش افغانستان ریجن تھا۔
اس سے قبل 2 ستمبر کو بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔
ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد، پشاور اور پنجاب کے کچھ شہروں، خیبر پختونخوا میں سوات، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔