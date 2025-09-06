نبی کریم ﷺ کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر جشن، فضائیں درود و سلام سے معطر
وجہ تخلیق کائنات، رحمت اللعالمین، خاتم النبیین، نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی ولادت با سعادت کا جشن پاکستان بھر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جارہا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق عید میلاد النبی ﷺ کے دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21، 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، نماز فجر کے بعد مساجد اور گھروں میں ملکی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گلی گلی چراغاں کیا گیا، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہیں۔
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد کے تحت اس سال حکومت نے 1447 ہجری کو نبی کریم حضرت محمد ﷺ کے 1500ویں یوم ولادت کے طور پر منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی، اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری کی شرکت متوقع ہے۔
اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور کے زیراہتمام خصوصی محفل نعت آج رات اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔
ملک بھر میں مدارس کے بچوں، اہلسنت کی مختلف تنظیموں کی جانب سے جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، میلاد کی محفلوں میں آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار کیا جارہا ہے۔
سیرت مصطفیٰﷺ کی روشنی میں مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، صدر
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی سیرتِ طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عدل و انصاف، رحم و کرم، اخوت و مساوات اور احترامِ انسانیت ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہیں، آج جب دنیا انتہاپسندی، ناانصافی، معاشرتی خلفشار اور ڈیجیٹلائزیشن کے بے قابو رجحانات جیسے چیلنجز سے دوچار ہے، ہمیں سیرتِ مصطفی ﷺ کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ اور پاکستان آج جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری نے 12 ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج 12 ربیع الاول کے بابرکت اور پُرسعید دن پر میں پوری قوم اور امتِ مسلمہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں، یہ تاریخی اور یادگار موقع امتِ مسلمہ کے لیے نہ صرف خوشی اور عقیدت کا باعث ہے بلکہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو تعلیماتِ نبوی ﷺ کے مطابق ڈھالنے کا عہد بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس 12 ربیع الاول کے ساتھ ساتھ ولادتِ نبوی ﷺ کے پندرہ سو برس مکمل ہونے کی سعادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے عطا کردہ آفاقی اصولوں، عدل، رحمت، اخوت اور امن کو اپنے معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی ڈھانچوں میں رائج کریں، یہ دن پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسے رشتے میں پروتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر استوار ہے اور جس کا محور صرف اور صرف رسولِ رحمت ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔
صدرآصف علی زرداری نے کہاکہ اس تناظر میں قومی اسمبلی اور سینیٹ نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے اس تاریخی موقع کی قومی سطح پر یادگار طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا ہے، جو پوری قوم کی نبی رحمت ﷺ سے والہانہ محبت اور عقیدت کا مظہر ہے۔
حیات طیبہ مکمل اور جامع نمونہ ہے، وزیر اعظم
وزیراعظم شہبازشریف نے زور دیا ہے کہ قوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری تعلیمات کی روشنی میں پاکستان کی تعمیر کے عہد کی تجدید کرے۔
جشن عیدمیلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ نبی کریمﷺ کی حیات طیبہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لے ایک مکمل اور جامع نمونہ ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 12 ربیع الاول وہ مبارک دن ہے جب ظلمت نے شکست کھائی اور انسانیت نے عدل و رحم کا حقیقی مفہوم پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو حق اور حکمت کا راستہ دکھایا۔
گورنر ہاؤس کراچی میں محفلِ میلاد کا اہتمام
کراچی میں گورنر ہاؤس میں عید میلادالنبیﷺ کی محفل سجائی گئی، اس موقع پر گورنرسندھ کامران ٹیسوری نےکہا کہ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت ساری انسانیت کے لیے باعثِ رحمت ہے، آپ ﷺ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے۔
کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہم بدنصیب ہیں کہ رسولﷺ کی سنت وسیرت پر عمل پیرا نہیں ہورہے، مجھے 12 ربیع الاول کے دن ہی گورنر کے منصب پر آنا نصیب ہوا۔
جلوسوں کیلئے سخت سیکیورٹی، لنگر کے انتظامات
کراچی، کوئٹہ، لاہور، راولپنڈی، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جشن عیدمیلادالنبیﷺ کے جلوسوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
کراچی میں بارہ ربیع الاول کی تقریبات اور مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 4 ہزار 480 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
لاہور میں بھی سیکیورٹی انتظامات کے تحت ہزاروں پولیس اہلکار عیدمیلادالنبیﷺ کے جلوسوں اور اہم مقامات پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔
ملک بھر میں عیدمیلادالنبیﷺ کے جلسے اور جلوس نکالے جارہے ہیں، جن میں شرکت کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے عاشقان رسولﷺ کی جانب سے لنگر اور کھانے پینے کے زبردست انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔