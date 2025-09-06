  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دشمن یاد رکھے اگلی بار اسکور 60 صفر ہوگا، ایئر وائس مارشل شہریار خان

ویب ڈیسک شائع September 6, 2025 اپ ڈیٹ September 6, 2025 01:45pm
ایئروائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ ہم دفاع وطن کے لیے ہمیشہ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے — فوٹو: اسکرین گریب
ایئروائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ ہم دفاع وطن کے لیے ہمیشہ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے — فوٹو: اسکرین گریب

ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا ہے کہ آپریشن ’بنیان مرصوص‘ نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی، دشمن یاد رکھے اگلی بار اسکور 6 صفر تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے 60 صفر ہوگا۔

کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ 6 ستمبر اس دن کی یاد دلاتا ہے، جب مسلح افواج نے قوم کی حمایت سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملادیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے کبھی عوام کو مایوس نہیں کیا، ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی ہے، ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں، دشمن یاد رکھے اگلی بار اسکور 60 صفر ہوگا۔

ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ ہم دفاع وطن کے لیے ہمیشہ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی تقریب ایک رسم نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، اعلان اس بات کا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری، محافظین ہر دم چوکس اور تیار ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ قائداعظمؒ نے ہمیں اتحاد، ایمان اور قربانی کا درس دیا ہے، جب قائداعظم کے مزار پر پہرہ دیتے ہیں تو یہ عہد دہراتے ہیں کہ ہم انکے نظریات کے امین ہیں، دشمن سرحد پار سے آئے یا اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔

ایئروائس مارشل کا کہنا تھا کہ مسلح افواج، بالخصوص پاک فضائیہ ہر میدان میں پاکستان کے عوام کی امیدوں پر پورا اتری ہے، پاکستان کے ہر آپریشن میں پاک فضائیہ نے قوم کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔

انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات، ریسکیو آپریشنز، عالمی سطح پر پیس مشنز میں ہماری فضائیہ نے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، پاکستان کا دفاع صرف سرحدوں تک محدود نہیں، ہر شہر ہر گلی، ہر دل میں دھڑکن بن کر موجود ہے، یقین دلاتا ہوں پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔

ایئروائس مارشل کا مزید کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کی زیر قیادت پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئرفورس بن چکی ہے، جدید ٹیکنالوجیز، ایڈوانس ویپن سسٹمز، اسپیس، آرٹیفیشل انٹیلی جنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدت نے ممتاز حیثیت دلائی ہے، قوم کو دفاع پاکستان، ماضی کے آپریشنز میں افواج پاکستان کی اعلیٰ کامیابی پر فخر ہے۔

شہریار خان نے کہا کہ ہم اپنے تمام شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کی راہ میں سیسہ پلائی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے، دشمن کی پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اگلی بار اسکور 6 صفر تک محدود نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مدد سے 60 صفر ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

2

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

3

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

4

سموسے نہ لانے پر شوہر پر بیوی اور سسرالیوں کا تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

5

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ کا تحریر کردہ ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کا ٹیزر جاری

6

علی حیدر کا 20 کروڑ کے باوجود گانے سے انکار، چاہت فتح علی خان کا دلچسپ ردعمل

7

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

8

نیوزی لینڈ کے معروف کرکٹر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025