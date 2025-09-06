  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
جوا ایپس کی تشہیر: ٹک ٹاکر اقرا کنول کو بھی نوٹس جاری

رانا بلال شائع September 6, 2025 اپ ڈیٹ September 6, 2025 03:25pm
— فوٹو: انسٹاگرام
— فوٹو: انسٹاگرام

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) لاہور نے یوٹیوبر اقرا کنول کو بھی جوا کھیلنے والی ایپلی کیشنز کی تشہیر کے معاملے میں طلب کرلیا۔

ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کے خلاف ’این سی سی آئی اے‘ نے تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے رجب بٹ کے بعد اقرا کنول کو بھی نوٹس جاری کردیا جب کہ سعدالرحمٰن المعروف ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ پہلے ہی زیر تفتیش ہیں۔

مذکورہ تحقیقات 28 اگست کو شروع ہوئیں، جس کے بعد اب تک اقرا کنول کو دو نوٹسز بھیجے جا چکے ہیں۔

ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھی دیگر یوٹیوبرز جیسے ڈکی بھائی کی طرح سوشل میڈیا پر جوا کھیلنے والی ایپس کو فروغ دیا۔

ایجنسی اس سے پہلے یوٹیوبر سعد الرحمٰن اور مدثر حسن کو گرفتار کرچکی ہے، ان پر الزام تھا کہ وہ ایسی ایپس کو فروغ دے کر لوگوں کو غیر قانونی سرمایہ کاری کے لیے اکسا رہے تھے۔

اقرا کنول کے علاوہ رجب بٹ اور محمد انس کو بھی ایجنسی نے 9 ستمبر کو لاہور دفتر میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔

این سی سی آئی اے نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقرا کنول پیش نہ ہوئیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

اقرا کنول نے اپنے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق کے ذریعے تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔

انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ وہ حاملہ ہیں اور جلد ماں بننے والی ہیں، اس حالت میں وہ حاضر نہیں ہوسکتیں، ڈاکٹرز نے بھی کم از کم دو ماہ کے آرام کی ہدایت کی ہے۔

جواب میں کہا گیا ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد اقرا کنول تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گی اور تمام ریکارڈ فراہم کریں گی۔

ان کے وکیل نے درخواست کی ہے کہ انہیں کم از کم دو ماہ کی مہلت دی جائے۔

بیرسٹر اشفاق نے تصدیق کی کہ جواب 2 ستمبر کو تیار کیا گیا اور بعد میں قانونی حکمتِ عملی کے تحت جمع کرایا گیا۔

