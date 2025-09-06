چیٹ جی پی ٹی کمپنی کا لنکڈن کے ٹکر کا جاب پلیٹ فارم متعارف کرانے کا اعلان
چیٹ جی پی ٹی کی مالک کمپنی آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) پلیٹ فارم اوپن ا ے آئی نے روزگار حاصل کرنے کے لیے لنکڈن کے ٹکر کا اے آئی پلیٹ فارم متعارف کرانے کا اعلان کردیا۔
اوپن اے آئی نے بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ جلد ہی کمپنی ’اوپن اے آئی جاب پلیٹ فارم‘ نامی نیا پلیٹ فارم متعارف کرائے گی۔
کمپنی کے مطابق مذکورہ پلیٹ فارم کو آئندہ سال 2026 کے وسط تک متعارف کرایا جائے گا.
مذکورہ پلیٹ فارم ملازمت کی تلاش کرنے والوں انسانوں اور کمپنیوں کو جوڑنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرے گا اور خاص طور پر لنکڈن جیسی بڑی پروفیشنل نیٹ ورکنگ سروسز کا مقابلہ کرے گا۔
بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ اے آئی ٹولز کی مدد سے امیدواروں اور ملازمتوں کے درمیان بہترین میچنگ کی جائے گی، یعنی کمپنیوں کی ضرورت کو اور افراد کی مہارتوں کو ایک-دوسرے سے جوڑا جائے گا۔
کمپنی کے مطابق مذکورہ پلیٹ فارم پر لوکل کاروباروں اور حکومتوں کی ملازمتوں پر خاص توجہ مرکوز کی جائے گی۔
پلیٹ فارم میں چھوٹے مقامی کاروباروں اور حکومتی اداروں کے لیے الگ ٹریک ہوگا تاکہ وہ اے آئی کی مدد سے ٹیلنٹ کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔
بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ علاوہ ازیں اوپن اے آئی ایک سرٹیفیکیشن پروگرام بھی شروع کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اے آئی کے شعبے میں مہارت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
یہ پروگرام اوپن اے آئی اکیڈمی کے ذریعے پیش کیا جائے گا، جسے مختلف کمپنیوں کے تعاون سے جاری رکھا جائے گا۔
کمپنی کے مطابق ایک ایسا ہی مخصوص پروگرام والمارٹ کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 2030 تک ایک کروڑ امریکیوں کو اے آئی کی تربیت اور سرٹیفیکیٹ فراہم کیے جائیں گے۔