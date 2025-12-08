انسان مصنوعی ذہانت سے پیدا ہونے والے خطرات پر کیسے قابو پاسکتے ہیں؟
مصنوعی ذہانت (اے آئی) ایک ایسا تکنیکی تبدیلی کا مرحلہ پیش کرتی ہے، جو ماضی کی کسی بھی ایجاد سے مختلف ہے، جہاں دیگر اوزار صرف جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، وہیں اے آئی انسان کی بنیادی خصوصیت (یعنی علم پیدا کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت) کے قابل مقابلہ ہے۔
ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے این آئی‘ اور ’چائنا ڈیلی‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ طاقت اے آئی کو انفرادی شناخت، اقتصادی ڈھانچوں اور سماجی تنظیم کو گہرائی سے بدلنے کی صلاحیت دیتی ہے۔
چنانچہ اس کے بے پناہ فوائد کے ساتھ ساتھ سنگین خطرات بھی ہیں، جن کے پیشِ نظر اس کے انتظام کے لیے ایک جامع اور عالمی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
کارکردگی اور حفاظت کے درمیان صرف سادہ مباحثہ ناکافی ہے، ہمیں اے آئی کی مختلف شکلوں، استعمال اور مستقبل کی ترقیات کو جامع طور پر دیکھنا ہوگا۔
زیادہ تر عوامی مباحثہ مصنوعی عمومی ذہانت (اے جی آئی) پر مرکوز ہے، جو ایک مبہم تصور ہے اور تمام علمی کاموں میں انسانی سطح کی کارکردگی کا وعدہ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، خود یہ اصطلاح مبہم ہے، کیوں کہ یہ طے کرنا ممکن نہیں کہ انسان کن علمی کاموں کے قابل ہیں، اور یہ انسانی ذہانت کی اہم خصوصیات کو نظر انداز کرتی ہے۔
انسانی ذہانت کے قریب پہنچنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ مشینیں مخصوص کاموں میں انسان سے بہتر کارکردگی دکھائیں، اصل اہمیت خودمختاری کی صلاحیت کی ہے، یعنی دنیا کو سمجھنے اور مختلف مہارتوں کو یکجا کرکے مقاصد حاصل کرنے کی لچکدار صلاحیت۔
موجودہ مکالماتی اے آئی سسٹمز اور ایسے خودمختار نظاموں کے درمیان جو پیچیدہ تنظیموں میں انسانی آپریٹرز کی جگہ لے سکیں، ایک قابل ذکر خلا موجود ہے، جیسا کہ انٹرنیٹ آف تھنگز کے تصور میں ہے۔
مثال کے طور پر خودکار ڈرائیونگ سسٹمز، اسمارٹ گرڈز، اسمارٹ فیکٹریاں، اسمارٹ شہر، یا خودکار ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز انتہائی پیچیدہ اور اکثر اہم نظام ہیں، جو مختلف ایجنٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے (انفرادی ذہانت) اور ساتھ ہی مجموعی نظامی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم آہنگی پیدا کرتا ہے (اجتماعی ذہانت)۔
اس وژن کو حاصل کرنے میں تکنیکی رکاوٹیں بہت بڑی ہیں اور یہ موجودہ مشین لرننگ کی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ہیں، جیسا کہ خودکار گاڑیوں کی صنعت کی ناکامیوں سے ظاہر ہوتا ہے، جن میں سے کچھ نے 2020 تک مکمل خودمختاری کا وعدہ کیا تھا۔
موجودہ اے آئی ایجنٹس صرف کم خطرے والے، ڈیجیٹل کاموں تک محدود ہیں۔
مستقبل کے اے آئی سسٹمز کو اعتماد کے قابل بنانے کے لیے مضبوط استدلال کی صلاحیت، تکنیکی، قانونی اور اخلاقی معیارات کے مطابق مقاصد کا حصول، اور وہ معیار کی قابل بھروسہ کارکردگی حاصل کرنا ضروری ہے جو فی الحال ایک ’نہایت مشکل خواب‘ تصور کی جاتی ہے۔
مسئلے کا بنیادی سبب مضبوط بھروسہ مندگی کے ضمانتی اصول حاصل کرنے میں موجود داخلی محدودیت ہے، اے آئی سسٹمز ڈیٹا سے علم پیدا کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں، مگر وہ غیر واضح ہیں، جس سے حفاظت کے لیے درکار اعلیٰ معیار کی بھروسہ مندی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کی حفاظت روایتی نظاموں جیسے لفٹ یا ہوائی جہاز کے لیے استعمال ہونے والے منطقی سرٹیفیکیشن عمل سے یقینی نہیں بنائی جا سکتی۔
تکنیکی خصوصیات کے علاوہ، اے آئی سسٹمز انسانی مشابہت کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور انہیں انسانی مرکزیت والے علمی خصائص پر بھی پورا اترنا چاہیے۔
کئی مطالعے ذمہ دار اے آئی، ہم آہنگ اے آئی، اور خاص طور پر اخلاقی اے آئی پر مبنی ہیں، تاہم زیادہ تر مطالعے سطحی ہیں اور سائنسی بنیاد سے خالی ہیں، کیوں کہ یہ خصائص تکنیکی طور پر سمجھنا مشکل ہیں اور انسانی پیچیدہ علمی عمل پر منحصر ہیں، جسے ہم بھی مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔
ایک اے آئی، جو میڈیکل امتحان پاس کر لے، انسانی ڈاکٹر کی طرح سمجھ یا ذمہ داری نہیں رکھتا، ایسے اے آئی سسٹمز تیار کرنا جو واقعی سماجی اصولوں کا احترام کریں اور ذمہ دار اجتماعی ذہانت دکھائیں ایک بڑا چیلنج ہے۔
اے آئی کے خطرات 3 آپس میں جڑے ہوئے شعبوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، تکنیکی خطرات اے آئی سسٹمز کی ’بلیک باکس‘ خصوصیات سے بڑھ جاتے ہیں، جس میں نئی حفاظت/سیکیورٹی کے خطرات شامل ہیں جو کم سمجھے گئے ہیں۔
موجودہ خطرات کے انتظام کے اصول اعلیٰ بھروسہ مندی کا تقاضا کرتے ہیں، اگر ان پر سختی سے عمل کیا جائے تو وہ موجودہ اے آئی کی تخلیقات کو خارج کر دیں گے۔
عالمی تکنیکی معیارات کی ترقی، جو ہماری موجودہ تہذیب کی بنیاد ہے، اعتماد پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے، لیکن یہ کوشش تکنیکی حدود اور بڑی ٹیک کمپنیوں اور امریکی حکام کی مخالفت سے متاثر ہو رہی ہے، جو معیارات کو جدت میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور ناکافی خود تصدیق کی حمایت کرتے ہیں۔
انسانی خطرات تکنیکی خطرات سے مختلف ہیں کیونکہ یہ مکمل یا زیادہ تر انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں غلط استعمال، زیادتی یا تعمیل میں ناکامی شامل ہوتی ہے۔
خودکار ڈرائیونگ میں مہارت کی کمی، زیادہ اعتماد اور موڈ کنفیوژن غلط استعمال کی مثالیں ہیں۔
تعمیلی خطرات مینوفیکچرر کی حکمرانی سے جڑے ہیں، جو تجارتی ترقی کو حفاظت اور شفافیت پر ترجیح دیتے ہیں، ٹیسلا کا ’فل سیلف ڈرائیونگ‘ سسٹم، جو اپنے نام کے باوجود فعال انسانی نگرانی کا تقاضا کرتا ہے، مارکیٹنگ کے وعدوں اور تکنیکی حقیقت کے درمیان فرق کے خطرات کی مثال ہے۔
آخر میں اے آئی میں وسیع پیمانے پر یا طویل مدتی نظامی خطرات شامل ہیں جو سماجی، اقتصادی، ثقافتی، ماحولیاتی اور حکومتی نظاموں میں بڑے پیمانے پر خلل پیدا کر سکتے ہیں۔
اگرچہ کچھ خطرات جیسے تکنیکی اجارہ داری، روزگار کی کمی اور ماحولیاتی لاگت کی نشاندہی کی گئی ہے، باقی خطرات کم سمجھے گئے ہیں، ایک اہم مگر کم سراہا جانے والا خطرہ علمی کاموں کو مشینوں پر منتقل کرنا ہے، جس سے تنقیدی سوچ کا زوال، ذاتی ذمہ داری کی کمزوری اور سوچ کا یکسانیت پیدا ہو سکتی ہے۔
ان خفیہ علمی خساروں کے بارے میں اجتماعی آگاہی پیدا کرنا ان کے کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
اس پیچیدہ خطرات کے منظرنامے سے نمٹنے کے لیے ہمیں اے آئی کے لیے ایک جامع، انسانی مرکزیت والا وژن تیار کرنا ہوگا، جو ٹیک کمپنیوں کی طرف سے فروغ دیے جانے والے اے جی آئی کے محدود مقصد سے آگے بڑھتا ہو۔
یہ وژن اے آئی ٹیکنالوجی کی موجودہ کمزوریوں کا ایمانداری سے جائزہ لے اور بین الاقوامی تحقیق کو نئے راستوں کی تلاش میں متحرک کرے، تاکہ سائنس، صنعت اور خدمات میں اے آئی کے نئے استعمالات کو تلاش کیا جا سکے۔
مزید یہ کہ نظریاتی سطح پر، ہمیں ’جلدی کرنا اور قواعد توڑنا‘ والے رویے کو مسترد کرنا ہوگا، کیوں کہ یہ تکنیکی قرض اور طویل مدتی ناپائیداری کا باعث بنتا ہے، یہ اکثر ’ٹیکنالوجیکل ڈیٹرمینزم‘ کے عقیدے کے ساتھ جڑتا ہے جو انسان کی کردار کو ٹیکنالوجی میں نظر انداز کرتا ہے۔
چین اس نئے وژن میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے موزوں ہے، جو صرف سب سے طاقتور اے آئی بنانے کے بارے میں نہیں بلکہ سماج کی خدمت پر مرکوز ہے۔
چین کے پاس مضبوط صنعتی بنیاد موجود ہے، جس میں ایسے شعبے شامل ہیں جو زیادہ ذہین مصنوعات اور خدمات کی ضرورت رکھتے ہیں، عالمی معیارات اور ضوابط کی ترقی اس وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم ہوگی۔
دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، چین عالمی طاقت کے توازن کو درست کرنے میں فعال کردار ادا کر سکتا ہے، اور اے آئی کی ترقی کو بھروسہ مندی اور حفاظت کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔
چائنا اے آئی سیفٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اور ’ورلڈ اے آئی کوآپریشن آرگنائزیشن‘ جیسے اقدامات اس اہم سمت کی ابتدائی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔