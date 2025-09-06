ملک میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 907 ہوگئی
ملک بھر کے مختلف مقامات پر بارشوں اور سیلابی صورتحال کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 907 تک پہنچ چکی ہے جبکہ ایک ہزار 44 زخمی ہوئے۔
ڈان نیوز کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے رپورٹ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2 افراد جاں بحق ہوئے، ان کی موت دریا میں ڈوبنے سے ہوئی اور ان کا تعلق پنجاب کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا۔
این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے آج تک مجموعی طور پر بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مختلف حادثات سے 907 افراد جاں بحق 1044 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں۔
این ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 48 فیصد سیلاب جبکہ 27 فیصد سے زائد افراد کی موت گھروں کے گرنے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ 7 فیصد سے زائد افراد مختلف واقعات میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔
نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ 6 فیصد سے زائد لوگ دریا میں آئے سیلاب کے باعث جاں بحق ہوئے جبکہ 3 فیصد کے قریب لوگ کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں مارے گئے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر پنجاب میں 233، خیبرپختونخوا میں 502، سندھ میں 58، گلگت بلتستان میں 41، آزاد کشمیر میں 38 اور اسلام آباد میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔
مزید بتایا کہ پنجاب میں اب تک 654، خیبرپختونخوا میں 218، سندھ میں 78، بلوچستان میں 5، گلگت بلتستان میں 52، آزاد کشمیر میں 34 اور اسلام آباد میں 3 افراد زخمی ہوئے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق دوران مون سون بارشوں اور سیلاب سے اب تک 7 ہزار 848 گھر تباہ ہوئے، جس میں سے 5 ہزار 903 گھروں کو جزوں نقصان پہنچا جبکہ 1945 گھر مکمل تباہ ہوئے۔
نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دوران مون سون اب تک 6180 مویشی بھی مارے جا چکے ہیں۔