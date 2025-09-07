  • KHI: Cloudy 27.5°C
پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، بڑے پیمانے پر گندم برآمد

ویب ڈیسکشائع 07 ستمبر 2025 11:31am
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اب تک 75 ہزار 886 میٹرک ٹن گندم ضبط کرلی گئی ہیں جب کہ 88 گودام بھی سیل کردیے گئے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر صوبے بھر میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

محکمہ پرائس کنٹرول نے پنجاب کی مختلف ڈویژنز سے بڑے پیمانے پر گندم برآمد کر لی، اس دوران مجموعی طور پر 75 ہزار 886 میٹرک ٹن گندم ضبط کرلی گئی ہیں۔

ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق پنجاب کی 10 ڈویژن سے 2 لاکھ 5 ہزار 271 میٹرک ٹن گندم کی چیکنگ کی گئی، اس دوران 184 گوداموں کی چیکنگ کی گئی اور 88 گودام سیل کیے۔

ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ لاہور ڈویژن سے 31 ہزار 906 ، گوجرانولہ اور گجرات ڈویژن سے 9 ہزار 128 میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئیں جب کہ سرگودھا ڈویژن سے 1906 ، راولپنڈی 6 ہزار 498 اور ساہیوال سے 5 ہزار 147 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی۔

اسی طرح، بہاولپور ڈویژن سے 1796 ، ڈی جی خان سے 4 ہزار 748 میٹرک ٹن، فیصل آباد ڈویژن سے 1618 اور ملتان ڈویژن سے 13 ہزار 139 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی۔

ترجمان پرائس کنٹرول نے مزید بتایا کہ ضبط شدہ گندم کے آٹے کو متعلقہ اضلاع کی مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا جب کہ فوڈ ڈائریکٹوریٹ ، ضلعی انتظامیہ اور پیرا کی جوائنٹ ایکشن ٹیمیں تمام اضلاع میں چھاپے مار رہی ہیں۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام کارروائیوں کو محکمہ پرائس کنٹرول میں قائم خصوصی سیل سے مانیٹر کیا جارہا ہے، گندم کی قلت کا بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کرنیوالے عناصر بے نقاب کیے جارہے ہیں۔

